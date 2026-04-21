Mediul de afaceri cere întâlniri cu Nicușor Dan și cu partidele politice pentru soluții economice: E nevoie de relansare și stabilitate

Mediul de afaceri cere întâlniri cu Nicușor Dan și cu partidele politice pentru soluții economice.

Mediul de afaceri trebuie să încerce să se decupleze de la ceea ce se vede la televizor, de abordările politicianiste din această perioadă şi să se concentreze pe propriile afaceri, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele IMM România, Florin Jianu.

"Înainte de a intra în ordinea de zi, sigur că trebuie să facem câteva comentarii cu privire la subiectul zilei, la criza politică prin care trece România. Observăm că, în general, societatea românească trece de la conceptul de meteo-dependenţă la politico-dependenţă. Apelul nostru, în primul rând, se adresează mediului de afaceri şi antreprenorilor şi anume acela de a încerca să se decupleze de ceea ce vedem la televizor, de abordările politicianiste din această perioadă şi să se concentreze pe propriile afaceri, pe susţinerea în continuare a economiei româneşti, pe acordarea de încredere în societate. Apelul nostru este în egală măsură, sigur, la stabilitate şi predictibilitate, pentru că e o perioadă dificilă în care se aruncă foarte mult cu vorbe, se aruncă foarte mult cu scenarii. Vedem aruncate în spaţiul public tot felul de scenarii. Economia României are nevoie de stabilitate şi predictibilitate şi noi o să o repetăm de ori câte ori va fi nevoie acest lucru. Sigur că, în perioada următoare, va fi nevoie de un lucru pe care, din păcate, în ultimul timp nu l-am văzut, şi anume de o concentrare mai mare pe ceea ce înseamnă economia, pe ceea ce înseamnă relansarea economică reală a României", a spus Jianu.

Potrivit oficialului IMM România, preşedintele României trebuie să se implice activ în medierea situaţiei în care se regăseşte ţara la ora actuală.



"Dacă aţi văzut şi datele statistice europene, dar şi naţionale, România are nevoie de relansare economică, de concentrare pe ceea ce înseamnă întreprinderile mici şi mijlocii, coloana vertebrală a economiei. Apelul nostru merge şi către preşedintele României de a se implica activ în medierea acestei situaţii în care se regăseşte România. Noi suntem dispuşi, în perioada următoare, pe lângă a veni cu soluţii, ca de fiecare dată să avem şi întâlniri atât cu partidele politice, dar mai ales şi în principal cu preşedintele României. Ne arătăm această disponibilitate şi sper că vor avea loc aceste tipuri de întâlniri, de consultare, pentru că pe lângă consultarea politică, în care noi nu avem niciun rol şi nici nu ne implicăm, nici nu ne erijăm în a avea un rol, credem că consultarea pe ceea ce înseamnă economia şi viitorul economiei este mult mai importantă pentru societate. Aşa cum spuneam, avem nevoie de un focus pe ceea ce înseamnă economia, de o atenţie sporită pe ceea ce înseamnă întreprinderile mici şi mijlocii", a subliniat Florin Jianu.



IMM România (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România) organizează, marţi, o conferinţă de presă în care sunt abordate o serie de subiecte, printre care Start Up Nation, transparenţa salarială şi blocajul privind aducerea muncitorilor străini.