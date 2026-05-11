Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur. Dobânzi de până la 7,40% pentru românii care investesc în titluri de stat

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,30%, 6,90% și, respectiv, 7,40%, conform unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.

Emisiunea se derulează în perioada 11 mai - 5 iunie 2026.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale. Astfel, între 11 mai și 3 iunie pot fi achiziționate prin platforma Ghișeul.ro iar între 11 mai și 4 iunie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschiderea contului de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea titlurilor de stat Tezaur și viramentul sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 11 mai și 5 iunie la unitățile Trezoreriei Statului.

Între 11 mai și 4 iunie în mediul urban și 11 mai - 3 iunie în mediul rural, subscrierile pot fi realizate prin subunitățile poștale ale CN Poșta Română SA.

Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, iar subscrierile deja efectuate pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe site-ul C.N. Poșta Română S.A.

Instituția reamintește că, începând cu luna martie 2025, a fost lansată prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.