Ministerul Mediului a depus plângere penală după vandalizarea camerelor din sistemul de monitorizare a transporturilor de lemn

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, la conferinţa de presă de pe 9 iunie 2026, la sediul MMAP. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Mediului a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după vandalizarea a nouă camere din Sistemul Naţional de monitorizare video a drumurilor forestiere, finanţat prin PNRR, şi a dispus intensificarea controalelor în zonele vizate, a anunţat marţi ministra de resort, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

"Ministerul Mediului a transmis plângerea penală către parchetele de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la camerele vandalizate din Sistemul Naţional de CCTV (n.r.: sistem de supraveghere video cu circuit închis), pe care îl punem în aplicare în momentul de faţă prin PNRR pentru drumurile forestiere, pentru monitorizarea drumurilor forestiere.

Este vorba despre un sistem care îşi doreşte să aibă aproximativ 350 de puncte de monitorizare în toată ţara astfel încât, în momentul în care trec camioane care sunt încărcate cu lemn, să fie automat verificate cu inteligenţa artificială şi trase semnale de alarmă dacă reiese că acele camioane nu aveau autorizaţiile necesare şi lemnul respectiv este suspect să fie un lemn de fapt extras ilegal", a menţionat Diana Buzoianu, în cadrul conferinţei de presă de marţi.

Potrivit acesteia, au fost puse deja "peste 330 de puncte de monitorizare", restul urmând să fie implementate până la finalul lunii iunie.

"Este un proiect care oricum trebuia să fie finalizat prin PNRR maximum în august, dar noi o să-l aplicăm şi o să-l finalizăm mult mai rapid de luna august. Un lucru absolut îngrijorător şi, sigur, sunt cazuri izolate, vorbim de 9 puncte care au fost vandalizate. O parte dintre ele sunt doar puncte în care camerele au fost mişcate, astfel încât să nu mai poată să fie urmărit drumul efectiv.

Am avut inclusiv un caz cu o cameră care a fost întoarsă în timp ce camionul aştepta încărcat cu lemne şi apoi, după ce a fost întoarsă camera, camionul a mers mai departe. Am avut şi, dacă nu mă înşel, 3 cazuri cu camere vopsite şi câteva cazuri cu camere care au fost cu cabluri tăiate şi sustrase cu totul", a mai spus Buzoianu.

Potrivit ministrei, distrugerea camerelor indică posibile activităţi ilegale, motiv pentru care au fost intensificate controalele şi a fost depusă o plângere penală.

"Este un semnal însă important din partea Ministerului Mediului. Acolo unde infractorii îşi imaginează că nu vor exista consecinţe, unde infractorii îşi imaginează că, oprind aceste camere, au rămas sub anonimat şi rămân invizibili în faţa legii, noi vom întări controalele, pentru că în paralel cu plângerea penală pe care am făcut-o la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie am transmis un mesaj foarte clar şi am cerut un control mult mai dur în acele zone.

Este foarte clar că există în momentul de faţă o presupunere legitimă că acolo unde există un interes direct de a opri aceste camere există un interes direct pentru că se şi întâmplă activităţi ilegale - şi atunci chiar în aceste momente au loc controale în mai multe judeţe", a adăugat demnitarul.

Potrivit acesteia, camerele vandalizate sunt amplasate în judeţele Suceava, Neamţ, Prahova şi Maramureş, iar Ministerul Mediului a anunţat măsuri de monitorizare şi control intensificate în zonele respective.

"Vorbim de camere care au fost vandalizate în judeţele Suceava, Neamţ, Prahova şi Maramureş. În momentul de faţă, echipa naţională este la Maramureş, dar în paralel se desfăşoară, săptămâna aceasta, activităţi peste tot şi, în locurile în care au fost vandalizate aceste camere, pentru o perioadă extinsă de timp vor fi luate măsuri de monitorizare mult mai concentrate. Vorbim de un proiect care este finanţat prin fonduri europene, cel de punere a camerelor, cele 350 de puncte de monitorizare", a adăugat Buzoianu.

Ea consideră că actele de vandalism au rol de intimidare şi anunţă controale sporite în zonele unde au fost distruse camerele de monitorizare.

"Din 330 de puncte, de camere, au fost distruse nouă, deci încă nu vorbim de un fenomen la nivel naţional, dar vorbim de un semnal îngrijorător. Credem că aceste lucruri au fost făcute inclusiv cu ideea de a intimida şi mesajul Ministerului Mediului este foarte clar: nu ne lăsăm intimidaţi, ba din contră, vom intensifica controalele acolo pentru că există clar în momentul de faţă nişte presupuneri legitime că în zonele respective se întâmplă activităţi ilegale. Şi vom scoate la iveală aceste ilegalităţi", a adăugat aceasta.