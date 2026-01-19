Ministrul Energiei spune că prețurile la gaze nu vor crește din aprilie, după eliminarea plafonării: „Aproape avem această garanție”

Ministrul Energiei spune că prețurile la gaze nu vor crește din aprilie, după eliminarea plafonării. Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că România produce în acest moment suficiente gaze, lucru care ne dă un confort şi aproape garanţia că din luna aprilie nu o să crească preţurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare.

„În momentul de faţă, există două elemente extrem de importante. În ofertele din piaţă sunt deja companii care oferă gaze naturale la preţul sub preţul plafonat astăzi. De asemenea, după o sincronizare cu producătorii de gaze, cu distribuitorii de gaze naturale, ne-am asigurat că există suficientă lichiditate în piaţă, spre deosebire de energia electrică, şi astăzi producem suficiente gaze încât, în foarte puţine locuri să depindem de importuri din afara ţării noastre, lucrul care ne dă un confort şi aproape garanţia că din luna aprilie nu o să crească preţurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare”, a spus ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional.

În plus, ministrul spune că a fost informat de intenţia companiei Romgaz de a opera şi ca operator de furnizare a gazelor naturale.



„Mi se pare este extrem de important şi acest lucru automat va aduce o concurenţă în această piaţă, şi concurenţa ştim cu toţii că e cea care va aduce o scădere a preţurilor finale”, a arătat ministrul.



Bogdan Ivan a mai afirmat că, dacă, din motive care sunt independente de România, contexte internaţionale, conflictul din Ucraina, pot să apară diferite provocări pe piaţa de gaze naturale, sunt pregătiţi şi cu mecanismul B, cel în care vor elimina treptat acest plafon timp de un an de zile până când vom începe să exploatăm şi mai multe gaze din Neptun Deep şi, automat, să avem garanţia că România e pregătită să nu mai treacă încă o dată prin acelaşi scenariu prin care a trecut în momentul eliminării plafonării la energie electrică.