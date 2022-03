Mircea Coşea: "România trebuie să treacă la economie de război, situaţia e gravă | Şi trebuie să ne înarmăm mai mult"

Criza economică va avea un impact major şi asupra României, avertizează specialiştii. Aceştia spun că guvernul ar trebui să-şi schimbe abordarea şi să se concentreze pe luarea unor măsuri rapide şi concrete care vizează "economia de război".

Întrebat la ce ar trebui să ne aşteptăm la noi în ţară în ce priveşte economia, specialistul nu a venit cu veşti bune.

"Ne aşteptăm la lucruri rele, e momentul să fim realişti, să aşteptăm din partea conducătorilor noştri şi al celor din sfera de opinie, de analiză la mai mult realism şi la eliminarea acestei griji exagerate de a nu crea panică.

Mircea Coşea: "Situaţia e gravă, trebuie imediat să începem să ne folosim resursele proprii de gaze, petrol, mâncare"

E vorba de o judecată foarte realistă a situaţiei, iar situaţia este gravă, pentru că România, deşi este o ţară cu o pondere mică în economia mondială, e conectată la toate fluxurile internaţionale de capital, materii prime, informaţii, alimente pentru că trăim într-o economie globală.

Deci, asupra noastră vor veni efectele indirecte ale acestor căderi pe care economia mondială o are, pentru că orice sancţiune care se pune asupra unui stat are şi un revers şi cere anumite sacrificii. Rusia are ponderea ei, şi Ucraina, în ceea ce priveşte economia mondială (...)", a spus analistul economic Mircea Coşea, duminică, la Antena 3.

Întrebat ce este de făcut în această situaţie, Mircea Coşea a vorbit despre economia de război.

"E o chestiune pe care istoria economică o cunoaşte. Trebuie trecut la un nou concept de conducere a economiei, unii o numesc economie de război.

Acest lucru constă într-un accent foarte puternic şi rapid pe obţinerea unei independenţe cât mai mari energetic, alimentar şi de armament prin resursele proprii pe care le avem.

Deci, trebuie imediat să începem să ne folosim resursele proprii de gaze, petrol, mâncare, de tot ce putem să facem, pentru ca să ne limitam cât mai mult dependenţa de exterior", a atras atenţia analistul economic.

De asemenea, întrebat ce ar trebuie să facă mai exact cei din Guvern în acest sens, de pildă Ministerul de Finanţe, Coşea a vorbit de un program pe termen scurt.

Mircea Coşea, recomandare pentru Guvern

"Ar trebui să lucreze la un program pe termen scurt de rezolvare a unor probleme energetice, adică aducerea pe piaţa energetică românească a unor resurse interne, pentru a diminua cât mai mult posibil importul şi asta înseamnă o economisire mai mare a resurselor (...).

Şi trebuie să ne înarmăm mai mult, deci trebuie să dăm din bugetul nostru mai mult pentru armament, dar armament de bună calitate", a precizat Mircea Coşea.

Analiza lui Mircea Coşea vine după ce Fondul Monetar Internaţional (FMI) avertizează că războiul din Ucraina şi sancţiunile economice impuse Rusiei vor avea un impact dur asupra economiei mondiale.

Conflictul armat a dus la majorarea preţurilor la energie şi la cereale şi a trimis peste un milion de refugiaţi în ţările vecine.

Toate aceste consecinţe, la care se adaugă sancţiunile economice fără precedent la adresa Rusiei, vor slăbi economia, se arată într-un comunicat al instituţiei financiare internaţionale.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a avertizat sâmbătă cu privire la un "impact serios" asupra economiei mondiale, din cauza războiului din Ucraina.

"În timp ce situaţia rămâne extrem de volatilă şi perspectivele sunt supuse unei incertitudini extraordinare, consecinţele economice sunt deja foarte grave.

În cazul în care conflictul se va intensifica, daunele economice ar fi cu atât mai devastatoare", a transmis FMI într-un comunicat.