Mare sărbătoare în Noua Zeelandă, la deschiderea primului magazin Ikea. A fost chiar și premierul și a testat chifteluțele suedeze

Prim-ministrul Christopher Luxon a tăiat panglica și a testat celebrele chifteluțe suedeze FOTO: CNN

Ikea a devenit unul dintre cele mai mari și mai cunoscute branduri din lume pentru că oamenii pur și simplu nu se mai satură de ceea ce are de oferit retailerul suedez de produse pentru casă. În afara faptului că vine în fiecare an cu o colecție nouă de articole, experiența cumpărăturilor la Ikea este una foarte plăcută. Și totul se încheie cu o porție de chifteluțe la restaurantul din incinta magazinului. Nu este de mirare că deschiderea primului magazin Ikea din Noua Zeelandă a fost cel mai mare eveniment din țară, joi.

Cumpărătorii entuziasmați au fluturat în aer stegulețe suedeze când s-au deschis ușile celui mai îndepărtat punct Ikea față de țara sa de origine. Aplauze furtunoase au răsunat, în timp ce mulțimile au năvălit în magazinul din Auckland.

Deschiderea magazinului era foarte așteptată de neozeelandezii. Chiar prim-ministrul Christopher Luxon a tăiat panglica și a salutat sosirea gigantului de mobilă la prețuri accesibile ca pe o victorie pentru Noua Zeelandă, care se confruntă cu o criză a costului vieții, potrivit CNN.

„A durat mult până să se întâmple. Este o investiție străină foarte bună în Noua Zeelandă și, de asemenea, locuri de muncă excelente”, le-a spus entuziamat Luxon reporterilor, în timp ce ținea în mână o farfurie cu chifteluțe suedeze, cu garniturile cunoscute de mazăre, piure de cartofi și dulceață de merișoare, dar și celebra plasă albastră de cumpărături.

Ikea a deschis primul magazin în 1958

Primul magazin Ikea s-a deschis în Suedia în 1958. Retailerul este acum prezent în peste 60 de piețe și a înregistrat vânzări de 44,6 miliarde de euro în anul financiar 2025.

Stilurile sale caracteristice sunt omniprezente în căminele studențești și în locuințele din întreaga lume. Timpul petrecut descifrând instrucțiunile de asamblare Ikea este un ritual de trecere pentru cei care se mută dintr-un continent pe altul.

Noua Zeelandă este una dintre ultimele națiuni dezvoltate care are un magazin Ikea, la 50 de ani după ce brandul suedez s-a extins în Australia. Magazinul din Auckland a fost anunțat pentru prima dată în 2019.

Aproximativ 800 de oameni s-au adunat în fața mult-așteptatului magazin din Auckland joi, înainte ca ușile să se deschidă la ora locală 11:00, unii cumpărători entuziasmați sosind chiar și de la 4:30 dimineața, potrivit filialei CNN, Radio New Zealand.

Bernie, un client, a declarat pentru RNZ că a condus peste două ore și jumătate din Papamoa, o suburbie a orașului Tauranga.

Mirja Viinanen, CEO și director de sustenabilitate al Ikea Australia și Noua Zeelandă, a declarat pentru CNN că deschiderea face parte din planul de extindere în regiunea Asia-Pacific.

Dincolo de megamagazinele-labirint pentru care Ikea este cunoscută, retailerul intenționează să deschidă mai multe magazine „în format mai mic”, pentru a fi mai accesibil clienților din zonele mai puțin populate, a spus Viinanen.