Analistul Iancu Guda: Avem o creștere a salariului mai mică decât inflaţia. Povara trebuie suportată neapărat şi de sectorul public

Analistul Iancu Guda: Avem o creșterea a salariului mai mică decât inflaţia. Foto: Getty Images

Analistul financiar Iancu Guda a afirmat, la Antena 3 CNN, că povara taxelor care s-au abătut asupra românilor trebuie suportată şi de mediul de afaceri, dar "neapărat şi de sectorul public". "Dar este o corecţie care trebuie făcută la toată lumea şi asta trebuie să vedem acum: scăderi de cheltuieli, plafonare sporuri, disponibilizări, reforma companiilor de stat, iar pensiile speciale reduse, eliminate sau plafonate. Dacă nu vedem toate acestea, atunci povara este plătită doar de sectorul privat şi nu este corect", a spus Guda.

Analistul financiar a comparat încasările statului din luna octombrie 2024 cu octombrie 2025 şi a concluzionat că veniturile Guvernului au fost mai mari.

"Au fost mai multe mesaje în ultimele săptămâni, cum că au crescut taxele românilor, dar au scăzut încasările. Nu este așa. Încasările cresc mai accelerat. Concluziile mele sunt următoarele. Şi aş vrea să încep cu TVA. În octombrie 2024, încasările din TVA au fost de 9,9 miliarde de lei. Dacă ne uităm la octombrie 2025, încasările din TVA au fost de 13,7 miliarde de lei. Este un efect al creşterii de TVA, dar nu doar de aici. Mai avem şi creșterea preţurilor. Dacă ai inflaţie la 9,9%, dar mai avem şi scăderea consumului, preţurile la care se consumă şi taxa care se aplică pe aceste rulaje. Consumul din retail este la minus 2%.

Creșterea încasărilor se datorează reformelor din ANAF. Aceste măsuri plus altele care urmează. De la anul putem avea TVA cu plată split şi TVA la încasare final. Beneficiul românului de rând este că plătesc mai mulţi oameni taxa şi nu mai sunt la fel de multe hoţii", a declarat Iancu Guda.

El a mai transmis că eforturile economice trebuie suportate de toată lumea:

"Povara taxelor este a tuturor. Sectorul privat nu este de vină că a crescut deficitul fiscal şi datoria. Creșterea datoriei s-a simţit în economie. 90% din creșterea datoriei din ultimii 5 ani s-a dus în salarii şi pensii.

Acum, da... Avem o creștere a salariului mai mică decât inflaţia. Dar este o corecţie care trebuie făcută la toată lumea şi asta trebuie să vedem acum: scăderi de cheltuieli, plafonare sporuri, disponibilizări, reforma companiilor de stat, pensiile speciale reduse, eliminate sau plafonate...

Dacă nu vedem toate acestea, atunci povara este plătită doar de sectorul privat şi nu este corect. Povara trebuie suportată de sectorul privat, dar neapărat şi de sectorul public.

Creșterile de taxe au fost un rău necesar ca să mai câștigăm 6-9 luni de încredere din partea agenţiilor internaţionale".