Trei poduri noi vor fi construite peste Dunăre. Autostrăzile vor lega Bucureștiul de Atena, potrivit unui document semnat la Bruxelles

2 minute de citit Publicat la 16:33 04 Dec 2025 Modificat la 16:36 04 Dec 2025

Bulgaria, Grecia și România se angajează să accelereze modernizarea legăturilor strategice. FOTO cu rol ilustrativ: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană au semnat la Bruxelles un memorandum de cooperare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în regiun, care prevede construierea de trei noi poduri peste Dunăre, între Bulgaria și România.

Comisarul european pentru Transport, Apostolos Tzitzikostas, a precizat că un rol central în acest nou cadru îl are axa Salonic-Alexandroupolis-București, care “va constitui una dintre cele mai importante artere strategice din Europa”, atât pentru conectivitatea, cât și pentru mobilitatea militară a UE și NATO, potrivit Agerpres.

Bulgaria, Grecia și România se angajează să accelereze modernizarea legăturilor strategice feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare.

Acordul a instituit o Platformă a coridorului Marea Neagră-Marea Egee (BACP), care reunește miniștrii transporturilor din cele trei state membre pentru a oferi orientări strategice și coordonare politică în vederea punerii sale în aplicare. Această activitate va fi sprijinită de coordonatorii europeni și de instituțiile UE și se va desfășura la nivel tehnic.

“Acest angajament al Greciei, Bulgariei și României marchează un pas decisiv în consolidarea celui mai strategic coridor nord-sud din Europa de Sud-Est. Prin aprofundarea cooperării, consolidăm conectivitatea pentru cetățeni și întreprinderi și întărim securitatea, competitivitatea și reziliența Europei în Marea Egee, Marea Neagră și Dunăre. Comisia Europeană le va fi alături în fiecare etapă”, a declarat comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Acordul a fost semnat miercuri seara la Bruxelles de comisarul Tzitzikostas, ministrul supleant al infrastructurii și transporturilor din Grecia, Konstantinos Kyranakis, vicepremierul bulgar și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzov, și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionuț-Cristian Săvoiu.

Amintim că, în România, încă din luna mai, CNIR a atribuit contractul pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București–Giurgiu, obiectiv menit să asigure o mai bună interconectare rutieră cu Bulgaria.

Care sunt obiectivele aumate de cele trei țări

Potrivit unui comunicat al Minsiterului Transporturilor de la Sofia, un obiectiv major este construirea a trei noi poduri peste Dunăre - o a doua instalație combinată Giurgiu-Ruse, precum și poduri la Silistra-Călărași și Nikopol-Turnu Măgurele.

Documentul precizează, de asemenea, că liniile de feribot Oryahovo-Beket, Svishtov-Zimnich și Silistra-Kaluraș vor fi modernizate la standarde de dublă utilizare pentru a satisface nevoile de mobilitate militară și a asigura o mai mare flexibilitate a fluxurilor de transport.

Planul memorandumului include modernizarea conexiunilor rutiere și feroviare în trei direcții principale, de la sud la nord.

Axa vestică va conecta Atena cu Sofia, iar prin Vidin și Calafat va ajunge la București și Europa Centrală.

Axa centrală pornește de la Salonic și Alexandroupolis, trece prin Svilengrad și Ruse și ajunge la București, iar de acolo în Ucraina și Moldova.

Axa estică leagă Marea Egee și Marea Neagră - de la Alexandroupolis prin Burgas și Varna până la Constanța.

Cele trei țări s-au angajat să valorifice la maximum fondurile Uniunii Europene din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei până la viitorul cadru financiar multianual 2028-2034.