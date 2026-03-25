Nazare anunță controale ANAF la case de amanet și firme de pază: Au fost confiscate zeci de kilograme de aur, bijuterii și diamante

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că, în urma controalelor ANAF la case de amanet și societăți de pază au fost confiscate „bunuri de mare valoare, inclusiv 6 kilograme de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane de lei și alte 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane de lei . Totodată, ministrul a spus că încasările brute din TVA au înregistrat în ianuarie-februarie o creștere de peste 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, adică peste 10 miliarde de lei.

„În ultimele luni, ANAF a livrat rezultate vizibile în două direcții esențiale: o atitudine fermă în combaterea evaziunii fiscale și recuperarea marilor datorii la buget şi îmbunătățirea relației cu contribuabilii”, a spus Nazare, într-o postare publicată pe Facebook.

Astfel, conform ministrul Finanțelor, în ultima perioadă, „controalele ANAF au vizat rețele complexe și sectoare cu risc ridicat”:

Peste 30 de milioane de lei — valoarea tranzacțiilor investigate într-un dosar complex privind lanțuri fictive de tranzacții și rambursări ilegale de TVA, cu percheziții în 32 de locații.

Peste 18 milioane de lei prejudiciu identificat într-un mecanism de rambursări ilegale de TVA printr-un circuit fictiv între 8 societăți comerciale, pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii pe zeci de imobile și terenuri.

12,4 milioane de lei prejudiciu descoperit într-un caz de exploatare ilegală de agregate minerale, cu sute de mii de metri cubi exploatați fără declarare.

De asemenea, ANAF a făcut controale și în domenii care „deşi cu risc fiscal ridicat (precum casele de amanet sau societățile de pază) nu au fost vizate în anii anteriori”. Câteva dintre principalele rezultate:

confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane lei; peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei

controale extinse la 62 de societăți de pază și acțiuni care vizează achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate

„De asemenea, sumele aferente TVA efectiv rambursat către mediul de afaceri au înregistrat o creștere de 24,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri”, a spus Nazare.

Nazare a anunțat și lansarea platformei eLicitațiiANAF, care va permite vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate. De asemenea, Declarația Unică precompletată pentru persoanele fizice este acum disponibilă în SPV - un proiect care va reduce birocrația, timpii de completare și va simplifica procesul de declarare pentru milioane de contribuabili.