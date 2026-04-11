OpenAI propune taxe pe roboți, un fond public de avere și săptămâna de lucru de 4 zile pentru a combate perturbările AI

OpenAI a afirmat că avansul rapid al AI va necesita reforme economice și politice de amploare. Foto: Getty Images

OpenAI, compania fondată de miliardarul Sam Altman, a propus câteva idei ambițioase pentru a gestiona perturbarea pe piața muncii provocată de inteligența artificială, relatează Business Insider. Printre recomandările companiei se numără: săptămâna de lucru de 4 zile pentru angajați, fără tăieri salariale, un fond public de avere, din care să fie distribuiți bani la cetățeni și taxe pe munca automatizată.

Într-o serie de recomandări de politici publice publicate luni, compania a afirmat că avansul rapid al AI va necesita reforme economice și politice de amploare.

„Începem o tranziție către superinteligență: sisteme AI capabile să depășească cei mai inteligenți oameni, chiar și atunci când aceștia sunt ajutați de AI. Nimeni nu știe exact cum se va desfășura această tranziție. La OpenAI, credem că ar trebui să o gestionăm printr-un proces democratic care le oferă oamenilor puterea reală de a modela viitorul AI pe care și-l doresc”, a scris compania luni.

Compania a precizat că documentul de politici oferă o serie de „idei inițiale” pentru a aborda riscul ca „locuri de muncă și industrii întregi să fie perturbate” de adoptarea instrumentelor AI.

Printre principalele propuneri se numără un fond public de avere, prin care legislatorii și companiile de AI ar colabora pentru a investi în active pe termen lung legate de boom-ul AI, iar randamentele ar fi distribuite direct cetățenilor.

O altă propunere este ca guvernul să încurajeze și să stimuleze angajatorii să experimenteze săptămâni de lucru de patru zile, fără reducerea salariului, și să ofere „bonusuri de beneficii” legate de creșterile de productivitate generate de noile instrumente AI.

Documentul sugerează, de asemenea, ca legislatorii să modernizeze sistemul fiscal și să mute baza de impozitare către veniturile corporative și câștigurile de capital, în loc să se bazeze pe veniturile din muncă și taxele salariale, care ar putea fi afectate de un val de pierderi de locuri de muncă cauzate de AI. De asemenea, recomandă introducerea unor taxe legate de munca automatizată.

OpenAI a cerut și accelerarea extinderii rețelei electrice din Statele Unite ale Americii, care resimte deja presiunea generată de construcția masivă de centre de date și de cererea de energie necesară pentru antrenarea unor modele AI tot mai puternice.

Schițele unui plan pentru un viitor incert

Propunerile OpenAI vin pe fondul creșterii temerilor privind un posibil val de pierderi de locuri de muncă și perturbări economice generate de AI.

În februarie, un raport care descria un scenariu ipotetic în care progresele AI ar putea duce la o prăbușire a pieței și la o recesiune alimentată de consumatori a declanșat o vânzare masivă pe piețele bursiere.

Popularitatea în creștere a noilor instrumente pentru companii și programare dezvoltate de Anthropic și OpenAI a afectat, de asemenea, prețul acțiunilor marilor companii software, într-un fenomen numit „SaaSpocalipsă”, iar AI a fost deja invocată ca factor în spatele concedierilor importante de la Block și Atlassian.

Nu este pentru prima dată când una dintre companiile care beneficiază de boom-ul AI cere o reformă majoră a contractului social, asemănătoare unui „New Deal”, ca răspuns la tehnologia pe care o dezvoltă.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a scris în 2024 că apariția superinteligenței AI ar însemna că modul în care este organizată economia globală „nu va mai avea sens” și a sugerat că ar putea fi necesare măsuri care depășesc un program amplu de venit de bază universal.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru venitul de bază universal: o propunere de plăți regulate în numerar pentru toți adulții, indiferent de avere sau statut profesional.

În mai 2024, Altman a sugerat o nouă variantă, pe care a numit-o „Universal Basic Compute”, prin care oamenii ar primi o cotă din puterea de calcul AI, în loc de bani, pe care ar putea să o folosească, să o vândă sau să o doneze.

Documentul de politici al OpenAI susține, de asemenea, consolidarea sistemelor de protecție socială precum Social Security și Medicaid și propune o serie de măsuri temporare suplimentare, inclusiv extinderea ajutoarelor de șomaj, care ar putea fi activate automat atunci când indicatorii legați de impactul AI ating anumite niveluri.