De ce în China investițiile în AI nu au dus (încă) la concedieri în masă

În timp ce companiile americane au anunțat disponibilizări uriașe la filialele lor din toată lumea, Oracle fiind ultimul exemplu, impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă din companiile chineze pare, deocamdată, mai limitat, relatează CNBC. Motivele sunt multiple, dar două ies în evidență: în China salariile sunt mai mici și companiile trebuie să aibă grijă să nu afecteze rata șomajului stabilită de stat.

Salarii de 10 ori mai mici în China

Pe lângă acest mandat dirijat de stat, costurile mai mici ale forței de muncă din China înseamnă, de asemenea, că firmele locale nu concediază la fel de mulți angajați ca omologii lor din SUA, potrivit lui Alex Lu, fondatorul LSY Consulting.

Salariul mediu lunar pentru inginerii de algoritmi foarte căutați a fost de 20.035 de yuani (aproximativ 2.900 de dolari n.red), a dezvăluit luna trecută platforma online de joburi Zhilian.

Deși este considerat un salariu de pornire decent în China, în dolari americani acesta înseamnă aproximativ 35.000 de dolari anual, adică de aproape zece ori mai puțin decât ceea ce oferă Silicon Valley, deși în SUA taxele și costurile de trai sunt mult mai ridicate.

Un inginer software „nivel 2” din SUA, care câștigă în jur de 300.000 de dolari salariu de bază, ar suferi o reducere de 50% a salariului dacă s-ar transfera înapoi în China, potrivit unui manager de resurse umane de la un startup din Silicon Valley, care a lucrat anterior la Baidu și TikTok. „Cele două piețe se luptă pentru același grup de oameni”, a spus ea.

Însă pentru cetățenii chinezi din SUA, concedierile bruște le pot amenința și statutul de imigrare, a adăugat ea, menționând că mulți ingineri aleg să se întoarcă în China, deoarece este dificil să găsească un alt loc de muncă în SUA la timp pentru a-și menține cerințele de rezidență.

Totuși, tranziția nu este întotdeauna ușoară. Pentru cei care au petrecut mai mult timp în companii americane, programul lung de lucru din China și mediul extrem de competitiv pot fi un șoc.

Inginerii chinezi din SUA se întorc acasă

În timp ce politicile de lucru de acasă au luat amploare în SUA după pandemie, companiile din China au avut tendința de a cere angajaților să lucreze la birou cât mai mult posibil. Există și un aspect cultural, în care mulți lideri de afaceri acordă mai multă importanță supravegherii unui număr mare de echipe și asistenți prezenți fizic.

Un inginer dintr-o companie chineză poate îndeplini, de obicei, o gamă mai largă de sarcini decât unul dintr-un gigant tehnologic american comparabil, ceea ce face rolul mai greu de înlocuit complet de către inteligența artificială, a declarat Tina Zhou, fondatoarea startup-ului de marketing Boomfluence.ai. Ea are sediul la Beijing și călătorește la San Francisco aproximativ o dată pe trimestru.

Zhou a adăugat că multe companii chineze au, de asemenea, mai mulți angajați implicați în marketing și operațiuni cu clienții, nu doar în inginerie.

Asta nu înseamnă că disponibilizările legate de AI nu au afectat companiile chineze: Alibaba a raportat o scădere a numărului de angajați cu peste 30%, pe care a atribuit-o schimbărilor de business menite să prioritizeze eforturile în domeniul AI.

Tencent, însă, a raportat o creștere modestă a numărului total de angajați anul trecut. Huawei a declarat că avea 114.000 de angajați în cercetare și dezvoltare în decembrie, în creștere față de 113.000 cu un an înainte.

Structurile actuale ale afacerilor limitează, de asemenea, impactul AI. Companiile din China sunt mai puțin digitalizate comparativ cu cele din SUA, unde software-ul pentru întreprinderi este utilizat pe scară mai largă, a subliniat Lu de la LSY.

De exemplu, în ciuda popularității recente a OpenClaw în China, acesta este un produs pentru productivitate individuală, nu pentru uz la nivel de companie, a spus el.

Totuși, AI rămâne un subiect fierbinte pentru părinții din China, care au fost de mult timp preocupați de educația și succesul profesional al copiilor lor.

Zhang Xuefeng, un influencer popular în domeniul educației, care a murit luna trecută, a spus într-un videoclip din decembrie că elevii încă din clasa a șasea ar trebui să înceapă să învețe despre AI și să acorde atenție oportunităților din inginerie, robotică și cipuri.

Factorii de decizie din China se confruntă, de asemenea, cu sarcina de a găsi un echilibru între susținerea creșterii economice și inovația tehnologică. Șomajul în rândul tinerilor a rămas la niveluri de două cifre medii spre ridicate în ultimii ani, în ciuda faptului că rata generală a șomajului urban se menține în jurul valorii de 5%.

Consilierul băncii centrale, Huang Yiping, a declarat marți că China trebuie să urmărească dezvoltarea tehnologiilor de vârf pentru a obține creștere economică și a subliniat că orice inovație în AI ar trebui să pună pe primul loc nevoile oamenilor.