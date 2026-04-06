„Orice, dar nu mașini”. Ar putea producția de armament să salveze industria auto din Europa?

5 minute de citit Publicat la 08:50 06 Apr 2026 Modificat la 08:50 06 Apr 2026

Tranziția de la roți la arme și înapoi este posibilă, în parte, deoarece multe dintre competențele de bază sunt transferabile. Foto: Getty Images

Industria auto europeană se află într-o criză structurală. Cererea în scădere pentru vehicule electrice, pierderea cotei de piață în fața competitorilor chinezi și costurile mai mari de împrumut au creat furtuna perfectă pentru sector în ultimii cinci ani, în timp ce volumul vânzărilor continuă să rămână mult sub nivelurile de dinaintea pandemiei, relatează CNBC. Salvarea industriei ar putea veni dintr-un sector în care Europa pompează acum sume uriașe de bani: Apărarea.

Producătorii auto din Europa au o lungă istorie de a fabrica echipamente și armament de apărare atunci când au fost solicitați în perioade de război.

Unele companii consideră acum că revenirea la aceste rădăcini ar putea oferi o soluție de salvare.

„Orice, dar nu mașini”

Analiștii de la Citi au numit această schimbare strategia „anything but autos” („orice, dar nu automobile”).

Luni, Renault a anunțat că dezvoltă o dronă terestră pentru uz militar și civil. Mișcarea vine după anunțul din ianuarie privind un parteneriat cu grupul de apărare Turgis Gaillard pentru producerea de drone aeriene în Franța.

În același timp, producătorul german Volkswagen este, potrivit relatărilor, în discuții cu compania israeliană de apărare Rafael pentru a produce componente pentru sisteme de apărare antirachetă.

Cele două părți discută despre transformarea fabricii VW din Osnabrück, Germania, în facilități pentru producerea de componente pentru sistemul israelian de apărare antirachetă Iron Dome, realizat de Rafael, potrivit Financial Times.

Industria auto europeană se luptă să concureze direct cu rivalii chinezi, precum BYD. În timp ce vânzările de mașini noi au scăzut în UE, BYD a surprins piața raportând o creștere de 175% de la an la an, ajungând la 13.982 de unități livrate, potrivit datelor ACEA.

Declinul industriei se reflectă și în prețurile acțiunilor producătorilor auto. Indicele Stoxx 600 Automobiles a scăzut cu 30% în ultimii cinci ani până la 2 aprilie, iar Volkswagen a pierdut peste 60% în aceeași perioadă. Stellantis, care deține mărci precum Fiat și Peugeot, a scăzut cu 58% în același interval.

Prin contrast, industria europeană de apărare este în plină expansiune. Nevoia urgentă de reînarmare după invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și tensiunile din interiorul NATO înseamnă că Europa trebuie să devină mai autonomă în producția de apărare.

Anul trecut, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa se află într-o „eră a reînarmării” și ar putea mobiliza 800 de miliarde de euro pentru investiții în apărare prin împrumuturi și alte programe.

„Industria de apărare are perspective uriașe de creștere, susținute de bugetele guvernamentale și cerințele NATO. Pentru industria de apărare este mai degrabă o chestiune de cum să extindă producția decât dacă să o facă.

Redirecționarea capacităților de producție este o oportunitate pentru industria auto”, a declarat Rico Luman, economist senior pentru transport și logistică la banca olandeză ING, într-un e-mail pentru CNBC.

Totuși, alți analiști pun sub semnul întrebării dacă apropierea de sectorul apărării va fi suficientă pentru a salva industria auto aflată în dificultate, semnalând mai multe probleme legate de capacitatea producătorilor de a crește în acest domeniu.

O revenire la producția de armament? Nu atât de repede

Relația dintre producătorii auto și industria armamentului a fost întotdeauna una simbiotică. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, companiile auto din întreaga lume au oprit producția civilă pentru a se concentra pe efortul de război. Au produs vehicule militare, motoare de avion, precum și arme și muniție.

Tranziția de la roți la arme și înapoi este posibilă, în parte, deoarece multe dintre competențele de bază sunt transferabile, potrivit experților.

„Există o suprapunere semnificativă a competențelor, deoarece ambele industrii se bazează pe producție avansată, lanțuri de aprovizionare complexe și inginerie.

Există și un precedent istoric. Țări precum Slovacia și Cehia, astăzi printre liderii mondiali în producția de automobile pe cap de locuitor, și-au construit o mare parte din forța auto pe o forță de muncă ce provenea din industria de apărare înainte de sfârșitul socialismului”, a declarat Zuzana Pelakova, director economic la think tank-ul slovac Globsec.

Volkswagen se află într-o situație deosebit de dificilă, confruntându-se cu scăderea profitabilității și intenționând să reducă personalul cu 35.000 de angajați (aproximativ 5%) până în 2030.

Dacă discuțiile cu Rafael sau alți parteneri din domeniul apărării vor avea succes, reutilizarea fabricii din Osnabrück, pe care compania intenționează să o închidă în 2027, ar putea salva până la 2.300 de locuri de muncă.

Cu toate acestea, cel mai mare sindicat din Germania a declarat că transferul unui număr mare de lucrători din alte sectoare industriale către industria de apărare este „nerealist” și „nu reprezintă o soluție” pentru problemele structurale ale industriei.

„Acest lucru nu va fi suficient pentru a compensa pierderile de locuri de muncă iminente din industria auto, de la furnizori și din alte sectoare-cheie ale industriei metalurgice și electrice.

Sectorele sunt prea diferite pentru asta. Spre deosebire de industria auto, caracterizată prin producție în volum mare, sectorul apărării este dominat de producția în serii mici. Chiar dacă volumele cresc, producția nu va semăna cu cea din industria auto”, a transmis IG Metall.

„Dacă ai o familie de întreținut, principiile etice au limite”

Parteneriatele dintre producătorii auto și companiile din domeniul apărării ar putea ridica și probleme etice pentru angajați, dacă aceștia ar trebui să aleagă între producția de armament sau concediere.

Citi a evidențiat și riscurile politice, menționând modul în care percepția publică asupra implicării lui Elon Musk în administrația fostului președinte american Donald Trump a coincis cu prăbușirea vânzărilor Tesla în Europa.

„Reacția politică europeană la o eventuală asociere a Volkswagen cu o companie israeliană de apărare este, deocamdată, necunoscută”, au adăugat analiștii.

„Dacă firmele le oferă angajaților șansa de a-și păstra locul de muncă, aș spune că majoritatea ar continua să-și respecte obligațiile contractuale și ar continua să producă pentru industria de apărare. Dacă ai o familie de întreținut, principiile etice au limite”, a spus Matthias Schmidt, fondatorul Schmidt Automotive Research.

În ciuda numeroaselor parteneriate dintre producătorii auto și industria de apărare, analiștii sunt sceptici că va exista o tranziție completă către producția de armament.

„Nu mă aștept ca marii producători auto să devină producători de armament la scară largă”, a adăugat Pelakova. „Cel mai probabil vom vedea mișcări selective și oportuniste către sectorul apărării.”

IG Metall a subliniat că, la scară largă, industria de apărare nu poate rezolva problemele sectorului auto. „Avertizăm împotriva punerii tuturor speranțelor în industria de apărare și neglijării altor sectoare”, au transmis aceștia.