Patronatele fac presiuni ca Guvernul să înghețe salariul minim: 300 de lei înseamnă creștere de 9% a costului. Asta duce la concedieri

Patronatele cer Guvernului să înghețe salariul minim pe economie. FOTO Getty Images

Patronatele cer Guvernului să înghețe salariul minim pe economie. Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și președinte al Consiliului Economic și Social (CES), a declarat joi la Antena 3 CNN că măsura ar pune presiune suplimentară pe mediul privat, deja afectat de creșterile de taxe și costuri din ultimele luni.

„Lucrurile acestea se vor stabili probabil în Consiliul Național Tripartit, dar noi am solicitat să nu crească salariul minim pe economie, pentru că nu aduce un plus real pentru angajați și ar reprezenta, de fapt, o nouă taxă pentru angajatori, care în ultima perioadă au resimțit deja creșteri de taxe”, a declarat Sterică Fudulea.

Reprezentantul IMM-urilor a avertizat că o nouă creștere salarială ar putea avea consecințe negative directe asupra companiilor mici și mijlocii, riscând să ducă la concedieri și la creșterea prețurilor.

„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a explicat Fudulea.

Liderul IMM-urilor a precizat că, până în prezent, nu a existat o discuție directă cu premierul Ilie Bolojan pe această temă.

„Nu am avut încă o discuție cu premierul. Am văzut poziția publică a Partidului Social Democrat, care invocă o directivă europeană ce trebuie pusă în aplicare. Dar în România există o lege care poate fi prorogată, așa cum s-a întâmplat de multe ori cu alte acte normative”, a spus Fudulea.

El susține că Executivul ar putea găsi o „formulă reciproc avantajoasă” pentru a proteja atât angajații, cât și mediul de afaceri, propunând inclusiv o reducere a poverii fiscale pe muncă.

„Eu cred că guvernanții pot găsi o soluție care să fie benefică pentru ambele părți. Cred că am putea chiar să discutăm o diminuare a impozitului pe forța de muncă, așa cum ni s-a promis încă de la începutul anului”, a adăugat Sterică Fudulea.

Potrivit reprezentanților CNIPMMR, organizația a cerut Guvernului și un pachet de măsuri pentru susținerea IMM-urilor, astfel încât efectele recentei reforme fiscale să fie „cât mai ușor de suportat” pentru companiile românești.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, a apărut un nou scandal în Guvernul României, iar de data acesta motivul îl reprezintă salariul minim pe economie. În timp ce patronatele cer înghețarea acestuia, PSD se opune şi vrea majorare. Coaliţia trebuie să decidă dacă salariul minim va creşte sau nu în 2026. Statul ar avea de câştigat din majorare.

Scenariul 1: Salariul minim ar rămâne îngheţat în 2026 la valoarea lui actuală - de 4.050 de lei, brut - așa cum cer patronatele. Oamenii de afaceri au invocat, ca motive, numărul mare de firme care s-au închis în 2025, contractarea consumului, precum şi faptul că ei nu mai pot susţine încă o majorare a salariului minim.

Scenariul 2: În baza unei legi aflate în vigoare, care stabileşte un mecanism de creştere a salariului minim pe economie, Guvernul are 3 variante de majorare până la: