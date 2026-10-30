Chinezii au umplut Europa și de sicrie ieftine, iar producătorii sunt disperați. „Lacuna IKEA”: ce declară la vamă și ce ajunge în UE

Producătorii europeni de sicrie spun că îi îngroapă China cu marfă la prețuri de dumping și eludarea înregistrărilor vamale. Foto: Getty Images

Producătorii europeni de sicrie se coalizează pentru a cere Executivului de la Bruxelles să investigheze importurile de profil din China. Ei avertizează că prețurile scăzute și eventualele lacune vamale amenință o industrie clădită în jurul uneia dintre cele mai previzibile piețe de pe continent - piața serviciilor funerare, relatează vineri Politico.

Mai mulți producători care până în prezent nu au beneficiat de o reprezentare dedicată de tip lobby s-au întâlnit cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv din cadrul Departamentului pentru comerț, au declarat pentru Politico organizatorii inițiativei.

Grupul pregătește o plângere anti-dumping prin care Uniunea Europeană este chemată să investigheze dacă producătorii chinezi de sicrie își vând produsele în Europa la prețuri nejustificat de mici.

Reprezentanții industriei acuză că efectele negative se simt deja. În ultimii cinci ani, aproximativ un sfert dintre producătorii europeni de sicrie și-au încetat activitatea, numărul acestora scăzând de la circa 120 la 90, potrivit lui Folco Ciulli, un consultant care ajută la coordonarea plângerii.

„Companiile mai mici nu au putut face față concurenței din partea importatorilor non-europeni”, a explicat Ciulli. El a precizat că firmele care au supraviețuit au preluat doar jumătate din volumul de producție generat anterior de întreprinderile care s-au închis.

Plângerea producătorilor de sicrie, inspirată de europarlamentari

Inițiativa vine după demersul de anul trecut făcut de mai mulți europarlamentari pe lângă comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič. Deputații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la concurența chineză și li s-a răspuns că industriile afectate pot depune o plângere comercială oficială.

„UE ia măsuri ferme pentru a-și proteja industriile împotriva importurilor care fac obiectul unor practici comerciale neloiale. În prezent, sunt în vigoare peste 200 de astfel de măsuri”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta a refuzat să confirme întâlnirile cu producătorii de sicrie, explicând că discuțiile cu reprezentanții industriei privind eventuale plângeri de apărare comercială sunt confidențiale.

Prețul morții: chinezii o vând mai ieftin

În centrul argumentației furnizate de producătorii de sicrie se află o diferență uriașă de preț.

Conform estimărilor europenilor, fabricarea unui sicriu în China costă aproximativ o treime din prețul unui produs echivalent realizat în Italia, chiar și atunci când se utilizează același tip de lemn. Producătorii de pe continent semnalează mai mulți factori despre care consideră că oferă un avantaj producătorilor chinezi. Ei au indicat subvențiile de stat, beneficiile fiscale acordate de Beijing la export, costurile mai mici cu forța de muncă și lemnul mai ieftin.

În plus, producătorii chinezi ar beneficia de lanțuri de aprovizionare preferențiale pentru materii prime, iar tarifele vamale impuse de SUA asupra bunurilor chinezești au contribuit la redirecționarea acestor mărfuri către Europa.

Însă prețurile mici, în sine, nu constituie „dumping”, conform normelor comerciale ale UE.

Pentru a obține impunerea unor taxe antidumping, producătorii europeni trebuie să vină cu dovezi că furnizorii din China vând sicrie în UE la prețuri inferioare valorii lor normale, că industria din UE suferă un prejudiciu material și că importurile la prețuri de dumping sunt cauza acestui prejudiciu.

Prin urmare, coaliția colectează informații detaliate privind costurile de producție, materiile prime, forța de muncă și prețurile la ieșirea din fabrică, pentru a compara sicrie echivalente fabricate în China și în Europa.

Unde dispar 30.000 de sicrie pe an?

Producătorii europeni de sicrie analizează, de asemenea, ipoteza conform căreia unele sicrie care intră în UE din China nu sunt înregistrate ca atare de către autoritățile vamale.

Emiliano Inguscio, un matematician angajat de producători pentru a analiza datele comerciale și de producție, a declarat că, în urma calculelor sale, a identificat în Italia o discrepanță inexplicabilă, echivalentă cu aproximativ 30.000 de sicrie pe an.

„Teoretic, numărul de sicrie disponibile pentru consum ar trebui să corespundă, în linii mari, producției interne plus importurile, minus exporturile, cu rezultatul final ajustat în funcție de variațiile stocurilor”, a explicat Inguscio.

Întrucât cererea de sicrie este relativ previzibilă și strâns legată de rata mortalității, matematicianul crede că discrepanța semnificativă ar putea indica faptul că unele importuri nu sunt înregistrate ca atare, mascând astfel amploarea reală a concurenței chineze.

Sicriele chinezești ar putea dispărea prin "Portița IKEA" la vama UE pentru a fi reasamblate în interior

Această situație a dus la formularea unei ipoteze, denumită de producători europeni „portița IKEA”: unele sicrie chinezești ar ajunge în Europa dezasamblate, componentele lor fiind declarate la vamă drept simple piese din lemn, și nu produse funerare finite. Conform acestei teorii, odată ajunse în UE, piesele ar fi asamblate și vândute ca sicrie.

Comisia Europeană a confirmat că, în potrivit normele vamale internaționale, bunurile neasamblate pot fi clasificate drept produse finite, cu condiția să păstreze caracteristicile esențiale ale articolului complet.

Asta înseamnă că un sicriu livrat dezasamblat nu poate fi considerat în scopuri vamale doar un set de componente din lemn.

Reprezentanții sectorului au semnalat și o a doua posibilă lacună: importul sicrielor sub formă de ambalaj pentru alte mărfuri, în loc ca acestea să fie declarate drept produse comerciale de sine stătătoare.

Un conflict comercial tot mai amplu între UE și China. Blocul a pus taxă pe lumânările de la Beijing

Campania producătorilor de sicrie reflectă o schimbare mai amplă în disputele comerciale ale Europei cu China: perturbările și nemulțumirile legate de concurența bazată pe costuri scăzute se propagă dincolo de piețe strategice precum vehiculele electrice, oțelul și produsele chimice și ajung să afecteze bunuri manufacturate mai tradiționale.

Conform celui mai recent raport anual al Comisiei privind apărarea comercială, publicat în septembrie, UE a inițiat 32 de noi anchete de apărare comercială în 2025, valoare aproape egală cu recordul înregistrat în anul precedent.

Producătorii de sicrie nu ar reprezenta prima industrie europeană tradițională, de dimensiuni relativ mici, care obține măsuri de protecție.

În luna ianuarie, Comisia a impus taxe antidumping cuprinse între 56% și 60% asupra lumânărilor provenite din China. Ancheta executivului comunitar a ținut cont de prejudiciile aduse unei industrii ce reunește aproximativ 80 de companii și oferă locuri de muncă pentru circa 9.000 de persoane.