Prețul petrolului a coborât la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, după acordul dintre SUA și Iran

1 minut de citit Publicat la 17:27 16 Iun 2026 Modificat la 17:27 16 Iun 2026

Trump anunţă că SUA au transportat, în secret, milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Sursă: Getty Images

Prețul petrolului a scăzut marți la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, după anunțarea acordului dintre SUA și Iran. Investitorii urmăresc acum evoluțiile legate de acest acord, potrivit CNBC.

Prețul petrolului Brent a scăzut la 79,96 dolari pe baril, aceasta fiind prima dată din martie când indicatorul internațional de referință s-a tranzacționat sub pragul de 80 de dolari. La ora 8:28 dimineața, prețul se tranzacționa cu aproximativ 3,6% mai jos, la 80,19 dolari.

De asemenea, petrolul american WTI a pierdut aproape 4%, ajungând la 77,71 dolari pe baril.

De altfel, dolarul american a coborât la valoarea minimă a ultimelor zece zile în raport cu principalele valute, evoluţie care a propulsat cotaţia aurului cu 2,5 procente pe pieţele internaţionale, potrivit Reuters.

Această destindere geopolitică a redus presiunea asupra inflaţiei globale, fapt care a determinat investitorii să scadă probabilitatea unei noi majorări a dobânzii de referinţă de către Rezerva Federală a Statelor Unite în luna decembrie.

Scăderea prețurilor are loc în contextul în care piețele mizează pe o detensionare a situației din regiune și pe reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

SUA și Iran au convenit prelungirea armistițiului pentru 60 de zile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim.

Luni, Donald Trump - sosit în Franța pentru summitul G7, la Evian - a confirmat că acordul a fost deja semnat în format digital.

El a mai precizat că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă complet vineri, urmând ca ceremonia oficială de semnare să aibă loc la Geneva.

„Sperăm că cele patru nave rămase vor putea trece prin Strâmtoarea Hormuz în acest weekend”, a transmis Hapag-Lloyd, gigantul german global al transportului maritim de containere.