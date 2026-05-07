Profesorul Dan Voiculescu: „Peste 5 milioane de români trăiesc sub amenințarea sărăciei”. Semnal de alarmă după raportul Eurostat

Profesorul Dan Voiculescu trage un semnal de alarmă după publicarea celor mai recente statistici Eurostat privind sărăcia și excluziunea socială din Uniunea Europeană. Într-o postare publicată pe blogul său, profesorul afirmă că România se află într-o poziție „alarmantă”, după ce datele oficiale au arătat că 27,4% dintre români sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.

„Practic, mai mult de unul din patru cetățeni trăiește în vulnerabilitate”, subliniază Dan Voiculescu, amintind că România se află printre statele europene cu cele mai grave probleme sociale.

El compară situația țării noastre cu cea din alte state europene precum Cehia, Polonia sau Slovenia, unde procentele privind riscul de sărăcie sunt mult mai reduse.

În analiza sa, Dan Voiculescu afirmă că această realitate este rezultatul unei lipse cronice de competență și responsabilitate la nivelul deciziei politice, al reculurilor economice repetate și al absenței patriotismului autentic în rândul unei mari părți a clasei conducătoare.

Mesajul are și o dimensiune profund personală. Profesorul mărturisește că citirea datelor Eurostat i-a provocat „un profund sentiment de tristețe”, în condițiile în care România are resurse importante și un potențial considerabil, dar milioane de cetățeni continuă să trăiască în nesiguranță socială și economică.