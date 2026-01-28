Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana a primit acordul de mediu. Ivan: Lucrările pot fi reluate

1 minut de citit Publicat la 08:38 28 Ian 2026 Modificat la 08:40 28 Ian 2026

Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana a primit acordul de mediu. Foto: Facebook/Bogdan Ivan

Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana a primit acordul de mediu, iar lucrările pot fi reluate, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Am deblocat proiectul hidroenergetic de la Cerna–Motru–Tismana. Comisia de Analiză Tehnică din Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru proiectul Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a, operat de Hidroelectrica. Vom putea relua implementarea și, cel mai important, vom aduce în Sistemul Energetic Național 13,6 GWh de energie curată și stabilă în fiecare an, pe baza unei capacități de producție de 10MW”, a scris marți seara ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe Facebook.

Potrivit ministrului, peste 5000 de gospodării din România vor putea fi alimentate un an întreg doar din finalizarea acestui proiect.

Bogdan Ivan mai spune că avizul permite finalizarea Barajului Vîja și a lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor.

„Avizul permite reluarea unei investiții hidroenergetice strategice aflate într-un stadiu avansat, dar mai ales va asigura finalizarea Barajului Vîja și a lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor, esențiale pentru siguranța hidrotehnică, protecția populației din aval și operarea sigură a infrastructurii energetice critice”, a precizat ministrul Energiei.

Ministrul afirmă că hidrocentrala Cerna-Motru-Tismana este unul dintre proiectele întrerupte în urma unor blocaje birocratice sau juridice.

„Hidrocentrala Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a era deja realizată în proporție de 90%. De altfel, aceasta este unul dintre cele 7 proiecte hidroenergetice executate deja peste 70% și întrerupte, adesea cu rea-credință, de blocaje birocratice sau juridice. În sfârșit, mergem mai departe cu implementarea acestui proiect major, pentru că România are nevoie de proiecte finalizate, nu de investiții ținute pe loc”, a conchis Bogdan Ivan.