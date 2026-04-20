Rafturi goale, zboruri anulate, fabrici oprite: efectele războiului din Iran lovesc Asia mai repede decât se aștepta cineva

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Războiul din Iran a declanșat în Asia-Pacific un val de perturbări economice și sociale pe care oficialii și experții le compară deja cu pandemia de Covid. La șapte săptămâni de la blocarea Strâmtorii Hormuz – pe unde tranzitează o cincime din petrolul și gazele lumii – regiunea se confruntă cu zeci de mii de zboruri anulate, fabrici oprite, recolte care putrezesc pe câmp și milioane de oameni în pericol de a aluneca în sărăcie. Iar efectele, avertizează analiștii, nu se vor opri la Asia: ca un tsunami, penuria traversează oceanul și se îndreaptă spre restul lumii, scrie The New York Times.

Când războiul din Iran a început pe 28 februarie, Asia se aștepta la efecte serioase, dar treptate, generate de pierderea accesului la o parte uriașă din petrolul și gazele lumii. Însă impactul economic și social al conflictului a lovit regiunea mai puternic și mai repede decât anticipau oficialii și experții.

Multe țări din Asia-Pacific se confruntă cu șocuri bruște de perturbare pe care cu greu reușesc să le gestioneze, unii comparând amploarea și dezorganizarea provocate de criză cu pandemia de Covid.

Chiar dacă un acord de pace ar fi semnat în curând, viitorul acestei regiuni industrioase, care a alimentat creșterea economică globală timp de decenii, va include probabil luni întregi de zboruri anulate, prețuri în creștere la alimente, pauze în producția fabricilor, livrări întârziate și rafturi goale la produse considerate de mult ușor de procurat oriunde în lume: pungi de plastic, tăiței instant, vaccinuri, seringi, ruj, microcipuri și echipamente sportive.

Potrivit mai multor oficiali și experți, dacă strangularea traficului comercial prin Orientul Mijlociu provocată de război mai durează chiar și doar câteva săptămâni, iar incertitudinea persistă, penuria ar putea împinge mai multe țări în convulsii sociale, urmate de recesiune.

Nenumărate afaceri sunt în pragul insolvenței. Guvernele acumulează datorii enorme pentru a încetini inflația. Până la sfârșitul anului, conform celor mai sumbre proiecții ale Națiunilor Unite și ale altor organizații, milioane de oameni din Asia ar putea fi împinși în sărăcie.

„Impactul este atât de rapid și de profund”, a declarat Phillip Cornell, cercetător senior la Global Energy Center al Atlantic Council, stabilit în Sri Lanka. „Doar din perspectiva amplorii, este cu adevărat foarte, foarte, foarte mare”.

Penuria de resurse tinde să dezlănțuie forțe întunecate în psihologia umană și în capitalism. Așa cum a remarcat Fondul Monetar Internațional, economia mondială încetinește aproape peste tot, pentru că aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii, împreună cu subproduse esențiale, au fost reținute de pe piața globală de la începutul războiului.

Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar stabiliza mâine, ar putea dura ani până când producția și transportul de petrol și gaze ar reveni la nivelurile generoase de dinaintea războiului.

Asia-Pacific a fost prima și cea mai afectată zonă de impact a războiului în afara Orientului Mijlociu, din trei motive:

regiunea depinde de importurile de energie din Orientul Mijlociu mai mult decât aproape orice altă zonă a lumii;

economia regională masivă este profund integrată, cu lanțuri de aprovizionare care traversează granițe și care depind în mod critic de combustibilii fosili;

chiar și înainte de izbucnirea războiului, în februarie, capacitatea energetică a Asiei era sub nivelul cererii. Întârzierile în livrarea turbinelor pentru generarea de energie, care afectează acum creșterea centrelor de date la nivel global, au început de la cererea explozivă de electricitate a polurilor industriale din Asia de Sud-Est.

Țările mai bogate, inclusiv China, se confruntă cu un risc imediat mai redus, datorită rezervelor mai mari de combustibil și bugetelor mai consistente. Dar confortul nu e nici permanent, nici generalizat. Restul Asiei, excluzând China, contribuie la economia globală cât Statele Unite sau Europa. Iar multe țări din acest grup se confruntă cu dificultăți mai mari decât se știe public.

În interviuri, fermieri din Vietnam, muncitori din India, proprietari de pensiuni din Sri Lanka, șoferi din Filipine și directori din Hong Kong și Singapore s-au arătat cu toții mai îngrijorați decât mulți dintre politicienii regiunii, care încearcă să proiecteze un calm stoic ce adesea minimizează agitația din culise.

Transporturile, industria prelucrătoare și mobilitatea socială ascendentă – trei piloni ai stabilității în Asia – se confruntă toate cu unde de șoc puternice.

O criză a transporturilor de proporții uriașe

Statele Unite și Israelul au declanșat războiul din Iran pe 28 februarie. În câteva ore, camioane, nave și avioane au încetat să mai opereze în Asia, o regiune definită de mișcarea aproape continuă pe uscat, pe mare și în aer.

Transportul aerian, cel mai elocvent exemplu al acestei inversări, a alunecat spre haos.

În martie, peste 92.000 de zboruri au fost anulate la nivel mondial, rata anulărilor dublându-se față de perioada anterioară războiului, cel mai mare salt fiind legat de Asia-Pacific.

Companiile aeriene care operau prin Orientul Mijlociu, unde lucrează 24 de milioane de muncitori migranți din Asia de Sud și Sud-Est, au suspendat imediat cursele către Dubai și alte huburi din Golf. Cu prețul combustibilului pentru avioane aproape dublu și cu disponibilitatea acestuia amenințată, companiile aeriene taie pe termen nedefinit multe alte rute.

Qantas, Air New Zealand, Lion Air din Indonezia, VietJet, AirAsia, Air India și Cathay Pacific sunt doar câteva dintre companiile care reduc serviciile. Batik Air din Malaezia a mers mai departe decât majoritatea, reducând zborurile cu 35% luna aceasta pentru a evita insolvența.

Shukor Yusof de la Endau Analytics, o firmă de consultanță pentru industria aviației din Singapore, estimează că traficul aerian pentru Asia și Pacific a scăzut deja cu o treime. Companiile aeriene mai mici pierd milioane de dolari săptămânal. Cele mai mari și mai bine capitalizate din regiune ar putea supraviețui, dar operatorii de low-cost, care achiziționează mai mult combustibil de pe piața spot, vor fi probabil nevoiți să se restrângă, să fuzioneze sau să dispară.

„Chiar dacă încetarea focului rezistă, din cauza blocajului declanșat de închiderea Strâmtorii Ormuz, fluxul de combustibil va fi doar un firicel”, a declarat Yusof.

„Este masiv ca amploare, fără precedent în industrie”, a adăugat el. „Nici în timpul Covidului nu eram încleștați de scaune așa cum suntem acum”.

Aeroporturile și companiile aeriene nu sunt singurele victime. Zonele izolate, de la orașele din interiorul Australiei până la poalele stâncoase ale Himalayei, alunecă tot mai adânc în izolare. Agențiile de turism, hotelurile și restaurantele se confruntă și ele cu un colaps brusc al activității.

„Prețurile biletelor de avion s-au triplat”, a declarat Samath Gammampila, 39 de ani, directorul Unu Boutique Hotel din orașul de pe coasta de sud a Sri Lankăi, Ahangama. „Am înregistrat o scădere a gradului de ocupare de 80-90%”.

Interviurile și previziunile oficiale sugerează că restul anului ar putea fi la fel de rău sau chiar mai rău în multe țări.

Producția, oprită

Multe dintre cele mai prospere industrii de export ale Asiei necesită cantități enorme de energie și alte materii prime din Orientul Mijlociu. La șapte săptămâni de la izbucnirea conflictului, stocurile se epuizează.

Reducerile de producție se înmulțesc acum, dezvăluind vulnerabilități rareori luate în calcul.

Producția de cupru și nichel, de exemplu, depinde de temperaturile ridicate obținute din gaze naturale, dar și de sulf, un subprodus al combustibililor fosili. Ambele sunt deficitare, ceea ce a forțat mai mulți procesatori indonezieni de nichel să reducă producția cu cel puțin 10%.

Poliesterul și nailonul sunt, la rândul lor, derivate din petrol. În centrele de confecții din Bangladesh, Gazipur și Ashulia, unde se produc haine pentru Wal-Mart, Zara și Uniqlo, perturbările severe ale programelor de producție și livrare sunt frecvente și urmează să se agraveze.

„Presiunea sub care ne aflăm acum – gestionarea ei va deveni foarte dificilă dacă nu există continuitate în aprovizionarea cu gaze sau combustibil”, a declarat Abdullah Hil Nakib, director general adjunct al TEAM, un grup de fabrici de confecții din Bangladesh. „Vedem cum prețurile materiilor prime cresc și ele. Astăzi, prețul firului de ață aproape s-a dublat”.

Dacă trecem la producția de nivel superior și la heliu – un subprodus gazos folosit în fabricarea semiconductoarelor –, nivelul de stres crește. Qatar, care produce în mod normal aproape o treime din rezerva mondială, a fost nevoit să oprească producția pe 2 martie, după un atac al Iranului asupra instalațiilor sale de gaze.

Prețurile au explodat, iar unii producători asiatici de cipuri își încetinesc producția și reconsideră sursele de aprovizionare.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cel mai mare producător mondial de cipuri de ultimă generație, acceptase anterior heliu din Qatar și din Statele Unite. Joi, compania a declarat într-o conferință pe tema câștigurilor că dispune de suficient stoc pentru a evita un impact pe termen scurt.

Însă o penurie prelungită ar putea forța compania și alți producători de cipuri să accepte aprovizionarea din alte locații, precum Rusia, al treilea mare producător mondial de heliu. Sau ar putea impune reduceri de producție care s-ar propaga în lanț, de la electronice la automobile.

Un blocaj generează altul – acesta este tiparul. Fără suficiente produse petrochimice pentru ambalajele din plastic, mai puține produse cosmetice sud-coreene ajung în magazine. Lipsa de îngrășăminte amenință recoltele de orez din Vietnam. Chiar și crescătorii de bovine din Australia, o țară pasionată de fripturi, avertizează asupra unei penurii de carne roșie din cauza abatoarelor și transportatorilor care și-au încetat activitatea.

Suferința umană

Înainte de război, Națiunile Unite prevedeau că cea mai mare parte a creșterii de consumatori din clasa de mijloc în deceniul următor va veni din Asia.

Săptămâna trecută, un nou raport ONU a estimat că 8,8 milioane de oameni din Asia și Pacific riscă să fie împinși în sărăcie din cauza războiului, în funcție de durata ostilităților. Cei mai mulți, aproximativ cinci milioane, ar fi din Iran. Dar într-o regiune în care cea mai mare parte a forței de muncă lucrează informal, fără o plasă de siguranță socială solidă, efectele conflictului încep să se cumuleze.

Într-un interviu, Kanni Wignaraja, subsecretar general al ONU și director regional PNUD pentru Asia și Pacific, a declarat că „amploarea și viteza transmiterii efectelor către Asia și Pacific au fost mult mai mari decât s-a anticipat inițial”.

Răspândirea sărăciei, a subliniat ea, amenință să se îmbine cu alte probleme: medicamente și vaccinuri esențiale care nu mai ajung la populațiile vulnerabile; școli și universități incapabile să-și mai reunească elevii și studenții; și o poluare crescută generată de revenirea la arderea cărbunelui pentru producerea de electricitate.

În India, unde clustere industriale întregi au fost închise săptămâni la rând din cauza lipsei de combustibil, muncitorii inversează procesul de urbanizare, retrăgându-se în satele rurale pentru a treiera grâu. Prețul paracetamolului și al unor antibiotice din India a crescut deja.

La Manila, miercurea este considerată o zi specială de devoțiune catolică, care atrage de obicei o mulțime de credincioși și cumpărători în districtul Baclaran din capitala Filipinelor. După slujba de la biserică, mulți caută oferte la piața de vechituri din apropiere.

Dar districtul, mult mai liniștit de la începutul războiului, părea săptămâna aceasta mai aproape de paralizie. Șoferii de jeepney, un fel de microbuze, s-au adunat în grupuri, departe de volan, într-o grevă de trei zile pentru a protesta față de prețurile galopante la benzină și motorină.

Yunos Lilingco, 42 de ani, văduvă și mamă a trei copii, a spus că la început a crezut că războiul dintre SUA și Iran nu o va afecta. Ea vinde haine pe care le primește de la o fabrică. Războiul părea la celălalt capăt al lumii.

Dar când prețurile la combustibil au crescut, i-au crescut și costurile. Baza ei de clienți a dispărut aproape complet. Obișnuia să câștige aproape 40 de dolari pe zi, acum câștigă sub 10.

„Oamenii nu prea se mai deplasează în zilele noastre, din cauza prețurilor mari la combustibil”, explică ea. „Așa că sunt mai puțini oameni cărora să le vând hainele”.

Raportul ONU a estimat că războiul va costa Asia și Pacificul între 97 și 299 de miliarde de dolari, echivalentul a 0,3 - 0,8% din produsul intern brut regional.

La nivelul străzii, suferința începe adesea cu prețuri mai mari la alimente și cu locuri de muncă mai puține.

„Pierzi din venituri și, în același timp, plătești mai mult”, precizează Wignaraja, oficialul ONU.

În regiunea de nord a Filipinelor, care asigură cea mai mare parte din legumele de munte ale țării, precum varza și broccoli, penuria ucide abundența. Recoltele care trebuiau culese săptămâna trecută putrezesc pe câmpurile fertile, fermierii neputându-și permite costurile transportului lor la piață.

Pagubele războiului, atât de rapide și de profunde în Asia-Pacific, nu vor fi ușor de limitat. Chiar dacă Statele Unite și Iranul ajung la o pace durabilă, forțele penuriei și inflației au căpătat inerție și sunt în mișcare.

„Ați văzut tsunamiuri – traversează oceanul foarte, foarte repede”, a spus Cornell de la Atlantic Council. „Mă uimește să văd în ce măsură factorii de decizie americani cred că sunt protejați”.