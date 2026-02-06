Ray Dalio avertizează că lumea este „în pragul” unui război al capitalului. Banii devin armă, iar aurul este cea mai bună protecție

Ray Dalio. sursa foto: Getty

Lumea nu se confruntă doar cu riscurile unui nou Război Rece sau ale unui simplu război comercial, ci cu un posibil război al capitalului, în care banii sunt transformați în armă, avertizează miliardarul și managerul de fonduri speculative Ray Dalio. El susține că, într-o perioadă volatilă, există un activ care oferă cea mai sigură protecție: aurul, scrie Fortune.

Fondatorul Bridgewater Associates a declarat, marți, într-un interviu acordat în cadrul World Governments Summit din Dubai, că lumea se află în pragul unui conflict extins în care statele nu se mai atacă prin muniție, ci prin controlul fluxurilor de capital, inclusiv prin utilizarea datoriilor ca instrument de presiune.

„Suntem în prag”, a spus Dalio. „Asta nu înseamnă că suntem deja acolo, dar suntem foarte aproape (de un război al capitalului), iar ar fi foarte ușor să trecem peste margine, pentru că există temeri reciproce”.

Dalio pune escaladarea tensiunilor pe seama amenințărilor recente ale președintelui Donald Trump de a prelua sau cumpăra Groenlanda de la Danemarca, un gest care, potrivit analiștilor, a slăbit alianța formată prin Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

El afirmă că aceste fricțiuni ar putea alimenta temeri în rândul investitorilor europeni care dețin titluri, obligațiuni și acțiuni americane, că ar putea fi supuși sancțiunilor. Această anxietate ar putea genera, la rândul ei, „o teamă reciprocă” că Statele Unite nu vor mai putea atrage finanțare externă esențială.

Avertismentele lui Dalio privind volatilitatea piețelor globale reiau mesajul transmis luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Într-o discuție cu Kamal Ahmed, director editorial executiv Fortune pentru Marea Britanie și Europa, Dalio a avertizat că ordinea monetară globală se destramă.

El a explicat că lumea se află într-un punct al unui ciclu mai amplu în care puterea Statelor Unite se erodează, în mare parte din cauza datoriei naționale uriașe, de 38.000 de miliarde de dolari. Această deteriorare este amplificată de tensiunile geopolitice și de schimbările tehnologice.

„Să nu fim naivi și să spunem: ‘Oh, se destramă sistemul bazat pe reguli’”, a spus el. „Acesta a dispărut”.

Tensiuni globale și „modul Sell America”

Piețele au intrat într-un „mod Sell America” după demersurile lui Trump privind Groenlanda, ceea ce a dus la deprecierea dolarului american și la creșterea bruscă a randamentului obligațiunilor de Trezorerie pe cinci ani, semnalând îngrijorări legate de creșterea ofertei de datorie guvernamentală.

Fondul de pensii danez AkademikerPension a confirmat că va renunța la obligațiunile americane până la sfârșitul lunii ianuarie, motivând că finanțele guvernului SUA nu mai sunt sustenabile. Fondul suedez Alecta și-a redus, la rândul său, expunerea.

Vânzările masive au coincis și cu o anchetă privind președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, ceea ce a tulburat investitorii globali din cauza temerilor privind pierderea independenței Fed. Ulterior, activele și-au revenit.

Investitorii europeni reprezintă majoritatea covârșitoare a deținătorilor de active denominate în dolari, fiind responsabili pentru 80% dintre achizițiile externe de titluri de Trezorerie americane între aprilie și noiembrie 2025, potrivit datelor Citi.

Mișcările comerciale recente indică interesul lui Trump pentru poziția globală a Americii. După un acord comercial major între Uniunea Europeană și India, Trump a încheiat propriul acord cu premierul indian Narendra Modi, reducând tarifele de la 25% la 18%, după ce India a acceptat să înceteze achizițiile de petrol rusesc.

Dalio a subliniat că războaiele capitalului apar în contexte de conflict mai larg, amintind de intrarea SUA în al Doilea Război Mondial, când Washingtonul a înghețat activele Japoniei pentru a limita expansiunea acesteia fără a recurge la forță militară. El vede o „situație analogă” astăzi între SUA, China și Europa.

Revenirea la aur, ca în era Nixon

În acest climat de tensiuni fiscale globale, Dalio afirmă că aurul rămâne cel mai sigur activ. Valoarea aurului este adesea invers proporțională cu cea a dolarului: când dolarul slăbește, aurul devine mai accesibil pentru cumpărătorii externi și cererea crește. După o creștere spectaculoasă, aurul și argintul au înregistrat o corecție puternică înainte de a se stabiliza.

„În rândul monedelor de rezervă, aurul este a doua cea mai mare monedă de rezervă”, a spus Dalio. El a adăugat că factorii de decizie în politica monetară ar considera în continuare aurul „cea mai sigură formă de bani într-un astfel de mediu”.

„Aurul a crescut cu aproximativ 65% față de acum un an și este în scădere cu circa 16% față de maxim”, precizează Dalio. „Cred că oamenii fac greșeala de a se întreba dacă va urca sau va coborî și dacă ar trebui să-l cumpere”.

Dalio a comparat situația actuală cu anul 1971, când fostul președinte Richard Nixon a renunțat la etalonul aur. La începutul anilor ’70, inflația, nivelul ridicat al datoriilor și cheltuielile guvernamentale au zdruncinat încrederea investitorilor în dolar, iar aurul a devenit o protecție eficientă. În trecut, Dalio a recomandat investitorilor să dețină aur în proporție de 15% din portofoliu.

„Pentru că aurul este un element de diversificare, în perioadele dificile performează în mod unic, iar în perioadele prospere mai puțin, dar rămâne un diversificator eficient”, a spus Dalio marți. „Aș spune că cel mai important lucru este să ai un portofoliu bine diversificat”.