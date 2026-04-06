"Reducerea accizei ne va costa 1 milion de euro pe zi. Vom împrumuta bani". Expert, despre pericolul retrogradării la "junk"

Consultantul fiscal Gabriel Biriş a avertizat, luni, la Antena 3 CNN, că decizia Guvernului de a tăia acciza la motorină se poate întoarce ca un bumerang în economia României. "Reducerea de acciză ne va costa 1 milion de euro pe zi, din buget. Bani care vor trebui împrumutaţi, sume la care plătim dobânzi. Să ne ferească Dumnezeu de un "downgrade" la junk, având în vedere criza asta care se anunţă în politică", a firmat Biriş.

Agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a confirmat, vineri, ratingurile pentru datoria pe termen lung şi scurt a României, la „BBB minus/A-3”, perspectiva asociată fiind una „negativă”. Analiştii S&P se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o creştere de doar 0,25% în acest an, din cauza reportării negative din 2025, a unui impuls fiscal puternic negativ din consolidarea bugetară, a consumului privat redus, alături de creşterea preţurilor petrolului şi a materiilor prime legate de instabilitatea geopolitică.

Măsurile luate de Guvernul Ilie Bolojan nu țin pasul cu scumpirile la pompă. Prețul motorinei a crescut din nou duminică, iar luni se menţine sus, cu o zi înainte să se reducă acciza, măsură menită să ofere șoferilor un preț cu 30 de bani mai mic pentru un litru de motorină. Cu tot cu TVA, reducerea este de 36 de bani.

Consultantul fiscal Gabriel Biriş este de părere că statul n-a luat decizia cea bună.

"Să se mai oprească un pic din tăiat şi să mai şi măsoare. Sunt multe ajutoare ţintite către persoanele cele mai vulnerabile. Reducerea de acciză ne va costa 1 milion de euro pe zi, din buget. Care vor trebui împrumutaţi, sume la care plătim dobânzi. Să ne ferească Dumnezeu de un "downgrade" la junk, după criza asta politică", a spus Biriş.

Acesta a atras atenţia că România a avut 1.200 de modificări ale Cosului Fiscal, în ultimii 10 ani. Biriş a propus şi soluţia pentru depăşirea crizei:

"Singura soluţie este creşterea veniturilor, dar asta nu se poate face decât prin creşterea muncii eficiente. Ori, în condiţiile în care vedem tot felul de modificări, cine să mai investească în ţara asta, când avem 1.200 de modificări ale Codului Fiscal în 10 ani".