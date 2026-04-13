România are aproape 5 milioane de pensionari. CNPP: Pensia medie este de 2.782 de lei

<1 minut de citit Publicat la 13:41 13 Apr 2026 Modificat la 13:43 13 Apr 2026

CNPP: 4.684.474 de pensionari, la finele lunii martie 2026; pensia medie a fost de 2.782 de lei.

Un număr de 4.684.474 de pensionari era înregistrat în martie 2026 în România, cu 3.618 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.782 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,032 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 522.613 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.225 de persoane, din care 2.158.318 femei, în timp ce pensia medie era de 3.113 de lei.

Pensie anticipată au primit, în martie 2026, un număr de 63.236 de persoane (2.508 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 392.458 de persoane (pensie medie de 1.086 lei), dintre care 45.936 de persoane pentru gradul I de invaliditate (949 lei pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 446.463 persoane (1.508 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 92 pensionari (540 de lei, în medie).