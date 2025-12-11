România are cel mai mare gap de TVA din UE. Dacă s-ar colecta mai mult TVA, bugetul ar câștiga 1,4% din PIB

România nu este doar țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, ci și una dintre economiile cu cele mai mici venituri fiscale raportate la PIB. sursa foto: Getty

Monitorul Social avertizează că România pierde anual sume uriașe doar din incapacitatea de a colecta TVA la un nivel apropiat de cel european. În timp ce Guvernul a apelat în ultimii ani la măsuri dure de austeritate, economiile rezultate sunt „mai puţin de jumătate” față de cât ar putea aduce simpla reducere a gap-ului de TVA la media UE, scrie Agerpres.

Potrivit analizei realizate de proiectul fundaţiei Friedrich Ebert România, o scădere a gap-ului de TVA de la 30% la 9,5% (media UE27) ar aduce României încasări suplimentare de 1,4% din PIB.

„România are de departe cel mai mare gap de colectare a TVA din Uniunea Europeană: diferenţa dintre ce ar trebui să colecteze din TVA şi ce colectează efectiv este de 30% în 2023, mult peste Polonia (16%), Ungaria (7,4%), Bulgaria (8,6%) şi media UE27 (9,5%), se arată în datele Eurostat analizate de Monitorul Social”, precizează fundația.

România nu este doar țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, ci și una dintre economiile cu cele mai mici venituri fiscale raportate la PIB. Doar Irlanda stă mai prost. Acest decalaj reduce masiv capacitatea statului de a finanța educația, sănătatea, infrastructura sau apărarea.

„Situaţia României contrastează puternic cu media UE27, unde gap-ul de TVA este în scădere la 9,5% de la 11,1% în ultimii ani, în timp ce în România nu a coborât sub 29%. Reducerea gap-ului de la 30% la 9,5% cât este media UE27 ar aduce 1,4% din PIB încasări suplimentare, suficient pentru a acoperi diferenţa dintre cheltuielile României pentru educaţie şi media europeană, mai mult de jumătate din diferenţa faţă de alocările UE27 pentru sănătate sau aproape dublarea bugetului românesc pentru apărare. Colectarea completă a TVA ar mări gradul de colectare cu 2% din PIB, comparabil cu bugetul naţional pentru educaţie şi mai mult decât cel pentru apărare în 2023”, arată analiza.

Raportul Monitorului Social explică faptul că România se află într-o capcană financiară: venituri fiscale scăzute, deficit record (6,6% în 2023 și estimat la 9,3% în 2024) și măsuri de austeritate care lovesc în special în populația cu venituri mici, fără ca problemele de fond să fie rezolvate.

„Impactul pentru bugetul public este major, întrucât închiderea gap-ului până la nivelul colectării UE pe cheltuielile din 2023 ar genera mai mulţi bani decât toate măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, conform estimării Consiliului Fiscal din octombrie 2025. Acest lucru ar aduce deficitul bugetar al României aproape de nivelul Poloniei şi Franţei. Această problemă nu poate fi depăşită decât prin intervenţii coordonate în colectarea fiscală, digitalizarea ANAF şi o strategie de conformare fiscală cu ţinte clare”, se mai explică.

Raportul dă exemplu Bulgaria, care în urmă cu 15– 20 de ani avea un nivel de colectare chiar mai slab decât România.

„În anii 2000–2010, Bulgaria se afla într-o situaţie chiar mai rea decât România în ceea ce priveşte colectarea TVA. Azi, gap-ul său de TVA a scăzut la 4,9%, sub media UE şi aproape de 10 ori mai mic decât cel din România. Prin adoptarea de măsuri similare, România ar putea să-şi crească considerabil încasările din TVA în următorii ani, astfel evitând alte măsuri şoc de austeritate şi o aliniere la standardele europene de cheltuieli pentru Educaţie, Sănătate sau chiar şi Apărare”, notează Monitorul Social.