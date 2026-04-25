România, țara din UE unde se trăiește cel mai greu, arată indicele "mizeriei economice”. Unde sunt cele mai bune condiții de trai

Romania ocupă locul 60 din 178 în clasamentul anual al “mizeriei economice” din 2025, un indice care măsoară gradul de dificultate al vieții economice într-o țară, pe baza unor factori precum șomajul, inflația și costul creditului. România se situează astfel în jumătatea superioară a clasamentului, în principal din cauza dobânzilor ridicate la credite, considerate unul dintre principalii factori de “mizerie” economică în analiza Hanke’s Misery Index, potrivit Fortune.

În acest clasament, cu cât o țară este mai sus în index, cu atât situația economică este considerată mai dificilă pentru populație, din cauza costurilor mai mari și a instabilității economice. În schimb, cu cât o țară este mai jos în clasament, cu atât indicatorii economici sunt mai favorabili, ceea ce sugerează un mediu economic mai stabil și mai ușor de suportat pentru cetățeni.

La nivelul Uniunii Europene, România ocupă cea mai proastă poziție economică, având o performanță mai slabă decât economiile vest-europene precum Germania (147), Franța (115) sau Țările de Jos (145), dar și în comparație cu celelalte state din Europa Centrală și de Sud-Est, precum Bulgaria (130), Ungaria (105) sau Polonia (125).

Țările din UE care ocupă cele mai joase poziții în clasament, deci unde se estimează că se trăiește mai bine din punct de vedere economic, sunt Irlanda, Cehia, Malta, Danemarca, Croația și Olanda.

În clasamentul general al Hanke’s Misery Index, Romania se situează în apropiere de Rusia (59), în urma mai multor state africane, precum Nigeria (37), Ghana (50) sau Zambia (53), dar în fața altor economii africane cu performanțe mai bune din perspectiva acestui indice, precum Kenya (65) sau Algeria (70).

Unde se trăiește cel mai rău la nivel mondial

Dintre cele 20 de țări desemnate cele mai „mizerabile” economic în 2024, 17 au rămas în top 20 și în 2025. Siria — care ocupa un loc 3 în 2024 — a avut cea mai spectaculoasă ieșire din clasament, coborând până pe locul 33 după căderea regimului Assad. Egipt și São Tomé și Príncipe au ieșit, de asemenea, din top. În locul lor au intrat Botswana, Bosnia și Herțegovina și Brazilia, reflectând șomaj persistent ridicat și costuri mari ale împrumuturilor.

La celălalt capăt al distribuției statelor, Taiwan își păstrează titlul de cea mai “fericită” economie din lume pentru al doilea an consecutiv, iar Irlanda — susținută de o creștere extraordinară a PIB-ului — a urcat impresionant cu 54 de poziții, devenind a patra cea mai fericită economie de pe Pământ.

Cele zece cele mai „mizerabile” țări din lume în 2025, în ordine descrescătoare, au fost: Venezuela, Sudan, Turcia, Iran, Argentina, Eswatini, Africa de Sud, Malawi, Madagascar și Liban.

Cele zece cele mai fericite țări din lume în 2025, au fost: Taiwan, Singapore, Thailanda, Irlanda, Coasta de Fildeș, Macao, Japonia, Qatar, Burkina Faso și Guineea-Bissau.

Taiwan: cea mai fericită economie din lume

Taiwan își păstrează titlul de cea mai fericită economie din lume pentru al doilea an consecutiv. Secretul constă în creșterea PIB-ului real pe cap de locuitor de 9,2%, susținută de cererea globală pentru semiconductori și hardware pentru inteligență artificială produse în Taiwan. Șomajul este scăzut, la 3,3%, inflația este moderată, la 1,3%, iar rata creditării bancare este de 3,3%.

În ciuda amenințărilor geopolitice din partea Chinei, economia Taiwanului în 2025 funcționează la capacitate maximă.