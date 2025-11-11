"Tigrul Balcanilor": Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare

1 minut de citit Publicat la 23:37 11 Noi 2025 Modificat la 23:42 11 Noi 2025

Bulgaria şi România au pornit împreună pe drumul integrării europene, dar țara vecină va adoăta prima moneda euro. FOTO: Hepta

Bulgaria a depășit România în ceea ce privește puterea de cumpărare, impunându-se ca lider economic în Balcani. Conform ultimelor cifre, standardul puterii de cumpărare (PCS) în Bulgaria este de 13.079 de euro, puțin mai mare decât cel al României, care este de 13.023 de euro, potrivit Novinite.

Grecia, membră a UE din 1981, este în urma celor două state, cu 12.436 de euro, subliniind progresul economic rapid al Bulgariei de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, alături de România.

Standardul Puterii de Cumpărare este o măsură care reflectă valoarea reală a banilor în diferite țări, permițând comparații directe ale nivelului de trai.

În regiunea balcanică mai largă, țările din afara UE prezintă o putere de cumpărare semnificativ mai mică. Turcia se apropie de 10.000 de euro datorită economiei sale mai mari, în timp ce Serbia și Macedonia de Nord înregistrează 8.971 de euro, respectiv 7.609 euro. Albania înregistrează cel mai scăzut standard, la 5.098 de euro.

Dincolo de Balcani, Bulgaria depășește și mai multe țări din Europa Centrală. Slovacia și Ungaria, de exemplu, au valori ale puterii de cumpărare (PCS) de 11.433 de euro, respectiv 11.999 de euro, Ungaria fiind la coada clasamentului în rândul națiunilor UE.

Per total, decalajul dintre cea mai mare și cea mai mică putere de cumpărare din Uniunea Europeană este substanțial, Luxemburgul conducând cu 38.581 de euro, iar Ungaria cu 11.999 de euro, o diferență de 26.582 de euro. Ascensiunea Bulgariei demonstrează o îmbunătățire notabilă a situației economice a cetățenilor săi în comparație atât cu omologii regionali, cât și cu cei din UE.

Bulgaria va adopta moneda euro

Bulgaria şi România au pornit împreună pe drumul integrării europene, doar Sofia a primit undă verde pentru aderarea la zona euro din partea Comisiei Europene în iunie 2025. Țara vecină va adopta moneda euro la 1 ianuarie 2026.

Bulgaria a îndeplinit criteriul cursului de schimb. A aderat la Mecanismul ratelor de schimb II (ERM II) în luna iulie 2020 şi participă în acest mecanism de aproape cinci ani.

Bulgaria îndeplineşte criteriul privind convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung. Rata medie a dobânzii pe termen lung în cele 12 luni până în aprilie 2025 a fost de 3,9%, sub valoarea de referinţă de 5,1%.

Comisia a examinat, de asemenea, factori suplimentari, inclusiv evoluţia balanţei de plăţi, integrarea pieţelor şi mediul instituţional.