România începe exporturile în China. Pe listă: cereale, carne de pui și produse acvatice. "Moment major pentru agricultura noastră"

Publicat la 10:30 28 Apr 2026 Modificat la 10:35 28 Apr 2026

România va începe, în curând, exporturile de produse alimentare către China, a anunțat ministrul demisionar al Agriculturii, Florin Barbu.

Cu ocazia prezentării bilanțului la final de mandat, Barbu a spus că deschiderea pieței chineze reprezintă un moment major pentru agricultura românească și că exporturile vor începe în cel mult două luni.

"Un lucru important, anul acesta, a fost că, după 30 de ani, am deschis cea mai importantă piață de export pentru fermierii și procesatorii români. Vorbim de protocoalele semnate cu Republica Populară Chineză.

Florin Barbu: Sunt negocieri și pentru produse procesate din carne de porc

Deja au venit aceste contracte și, în maximum două luni, vom începe exportul pe cereale, carne de pui și produse acvatice.

Suntem în negocieri inclusiv pentru produse procesate din porc. Sigur, acum începe greul, pentru ca procesatorii români să fie integrați pe această piață", a precizat el.

Fostul demnitar anunțase încă de la începutul lunii martie semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu partea chineză, în vederea accesului produselor românești pe una dintre cele mai mari piețe de consum din lume.

"Ne consolidăm poziția ca furnizor de produse cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare", spunea el la momentul respectiv.

Ministerul Agriculturii va fi condus interimar de vicepremierul Tanczos Barna, după demisia lui Florin Barbu.