Florin Barbu, după ce OCDE a evaluat pozitiv agricultura României: Ne consolidăm rolul de pilon de stabilitate alimentară în regiune

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Avizul formal obţinut în cadrul Comitetului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru Agricultură (COAG) este dovada că politicile pe care le implementăm sunt pe drumul cel bun, aliniate la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, susţine ministrul Agriculturii, Florin Barbu, după publicarea raportului de evaluare de către OCDE, notează Agerpres.

"Publicarea acestui raport reprezintă o validare a eforturilor noastre constante de a transforma agricultura românească într-un sector modern, performant şi rezilient. Avizul formal obţinut în cadrul COAG este dovada că politicile pe care le implementăm sunt pe drumul cel bun, aliniate la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii. Vom continua, ca şi până acum, să sprijinim fermierii români prin investiţii inteligente şi să consolidăm rolul României de pilon de stabilitate alimentară în regiune, transformând recomandările OCDE în realităţi economice palpabile", a declarat Florin Barbu, citat într-un comunicat transmis AGERPRES.

OCDE a publicat miercuri raportul de evaluare intitulat "Politicile pentru viitorul agriculturii şi alimentaţiei în România". Documentul, elaborat de către Secretariatul OCDE, a stat la baza evaluării în domeniul politicilor agricole de către Comitetul OCDE pentru Agricultură (COAG). COAG este unul dintre cele 25 de Comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE, analizând conformitatea practicilor şi politicilor naţionale prin raportare la standardele Organizaţiei.

Potrivit MADR, publicarea acestui raport urmează adoptării Avizului formal în cadrul COAG în anul 2025, prin care a fost confirmată finalizarea cu succes de către România a procesului de evaluare în acest Comitet. Raportul demonstrează cooperarea strânsă între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile implicate şi Secretariatul OCDE în elaborarea acestuia, precum şi angajamentul României de a continua procesul de modernizare structurală în domeniul politicilor agricole.

"Raportul elaborat de experţii OCDE evidenţiază transformările pozitive din sectorul agricol românesc, cu accent pe următoarele puncte cheie: Importanţă strategică - Agricultura este un pilon fundamental pentru economia naţională şi pentru garantarea securităţii alimentare; Modernizare şi eficienţă - Prin intermediul instrumentelor Politicii Agricole Comune s-au făcut progrese semnificative în valorificarea fondurilor europene, asigurând astfel creşterea eficienţei în întreg sectorul; Direcţii de viitor: Raportul trasează recomandări clare pentru creşterea competitivităţii şi sustenabilităţii, în acord cu tendinţele globale de protecţie a mediului şi eficienţă productivă", se menţionează în comunicat.

MADR va continua dialogul tehnic strâns cu experţii OCDE pentru a integra concluziile acestui raport în strategiile naţionale pe termen mediu şi lung. Obiectivul central rămâne conturarea unui sector agricol capabil să răspundă provocărilor climatice şi de piaţă, asigurând în acelaşi timp prosperitatea comunităţilor rurale.