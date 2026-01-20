Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi din regiune, dublu față de bulgari. Doar în Ungaria sunt mai mari

Vestea Băncii Naționale a României (BNR) că menține dobânda-cheie la 6,5% pune presiune în continuare pe creditele ipotecare. Pentru românii cu astfel de împrumuturi, dobânzile variază puternic: de la 4,7% la aproape 10% pentru creditele cu dobândă fixă inițială. Diferențe între bănci sunt și pentru dobânzile variabile.
Chiar dacă IRCC a scăzut ușor, BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, semn clar că dobânzile nu vor coborî rapid.
Cea mai mică dobândă fixă la un credit ipotecar cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă este de 4.70%. În schimb, cea mai mare dobândă pentru un credit ipotecar cu dobândă fixă 10 ani, ulterior variabilă este de 9.80%.
Dobânzile variabile (formate din indicele IRCC și marja băncii) au valori cuprinse între 7.96% și 9.56%.
IRCC, indicele în funcție de care se calculează creditele românilor cu dobândă variabilă, a scăzut în ianuarie la 5,68%, asta după ce a ajuns la 6,06% în toamna anului trecut, un nivel record.
Scăderea se traduce printr-o rată lunară mai mică cu aproximativ 69 de lei față de cea actuală, în cazul unui credit de 250.000 de lei pe 30 de ani.
Care sunt dobânzile acum
- Dobânda-cheie, stabilită de BNR - 6,5%
- IRCC - 5,68%
- ROBOR - 5,98%
Ce dobânzi plătim pentru credite ipotecare
- Dobândă fixă:
-cea mai mică - 4,7%
-cea mai mare - 9,8%
- Dobândă variabilă (IRCC+ marja băncii)
-cea mai mică - 7,9%
-cea mai mare - 9,5%
sursa- Finzoom
Cum a evoluat rata în ultimul an
- Credit: 250.000 lei / 30 ani
- Dobanda: IRCC + 3,5%
- Rata ianuarie 2026: 2044 lei (IRCC 5,68%)
- Rata decembrie 2025: 2113 lei (IRCC 6,06%)
- Rata ianuarie 2025: 2040 lei (IRCC 5,66%)
Ce dobânzi se plătesc în alte state din regiune
Dobânzi fixe medii
-România: 5,55%
-Bulgaria: 3,64%
-Grecia: 3,88%
-Ungaria: 7,1%
-Cehia: 4,94%
-Austria: 3,65%