Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi din regiune, dublu față de bulgari. Doar în Ungaria sunt mai mari

1 minut de citit Publicat la 10:44 20 Ian 2026 Modificat la 10:45 20 Ian 2026

IRCC scade ușor, dar dobânda-cheie ține ratele sus / Foto: Getty Images

Vestea Băncii Naționale a României (BNR) că menține dobânda-cheie la 6,5% pune presiune în continuare pe creditele ipotecare. Pentru românii cu astfel de împrumuturi, dobânzile variază puternic: de la 4,7% la aproape 10% pentru creditele cu dobândă fixă inițială. Diferențe între bănci sunt și pentru dobânzile variabile.

Chiar dacă IRCC a scăzut ușor, BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, semn clar că dobânzile nu vor coborî rapid.

Cea mai mică dobândă fixă la un credit ipotecar cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă este de 4.70%. În schimb, cea mai mare dobândă pentru un credit ipotecar cu dobândă fixă 10 ani, ulterior variabilă este de 9.80%.

Dobânzile variabile (formate din indicele IRCC și marja băncii) au valori cuprinse între 7.96% și 9.56%.

IRCC, indicele în funcție de care se calculează creditele românilor cu dobândă variabilă, a scăzut în ianuarie la 5,68%, asta după ce a ajuns la 6,06% în toamna anului trecut, un nivel record.

Scăderea se traduce printr-o rată lunară mai mică cu aproximativ 69 de lei față de cea actuală, în cazul unui credit de 250.000 de lei pe 30 de ani.

Care sunt dobânzile acum

Dobânda-cheie, stabilită de BNR - 6,5%

IRCC - 5,68%

ROBOR - 5,98%

Ce dobânzi plătim pentru credite ipotecare

Dobândă fixă:

-cea mai mică - 4,7%

-cea mai mare - 9,8%

Dobândă variabilă (IRCC+ marja băncii)

-cea mai mică - 7,9%

-cea mai mare - 9,5%

sursa- Finzoom

Cum a evoluat rata în ultimul an

Credit: 250.000 lei / 30 ani

250.000 lei / 30 ani Dobanda: IRCC + 3,5%

IRCC + 3,5% Rata ianuarie 2026: 2044 lei (IRCC 5,68%)

2044 lei (IRCC 5,68%) Rata decembrie 2025: 2113 lei (IRCC 6,06%)

2113 lei (IRCC 6,06%) Rata ianuarie 2025: 2040 lei (IRCC 5,66%)

sursa- Finzoom

Ce dobânzi se plătesc în alte state din regiune

Dobânzi fixe medii

-România: 5,55%

-Bulgaria: 3,64%

-Grecia: 3,88%

-Ungaria: 7,1%

-Cehia: 4,94%

-Austria: 3,65%