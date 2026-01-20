Antena 3 CNN Economic Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi din regiune, dublu față de bulgari. Doar în Ungaria sunt mai mari

Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi din regiune, dublu față de bulgari. Doar în Ungaria sunt mai mari

Ioana Ciobanu
1 minut de citit Publicat la 10:44 20 Ian 2026 Modificat la 10:45 20 Ian 2026
GettyImages-1440703929
IRCC scade ușor, dar dobânda-cheie ține ratele sus / Foto: Getty Images

Vestea Băncii Naționale a României (BNR) că menține dobânda-cheie la 6,5% pune presiune în continuare pe creditele ipotecare. Pentru românii cu astfel de împrumuturi, dobânzile variază puternic: de la 4,7% la aproape 10% pentru creditele cu dobândă fixă inițială. Diferențe între bănci sunt și pentru dobânzile variabile. 

Chiar dacă IRCC a scăzut ușor, BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, semn clar că dobânzile nu vor coborî rapid.

Cea mai mică dobândă fixă la un credit ipotecar cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă este de 4.70%. În schimb, cea mai mare dobândă pentru un credit ipotecar cu dobândă fixă 10 ani, ulterior variabilă este de 9.80%. 

Dobânzile variabile (formate din indicele IRCC și marja băncii) au valori cuprinse între 7.96% și 9.56%. 

IRCC, indicele în funcție de care se calculează creditele românilor cu dobândă variabilă, a scăzut în ianuarie la 5,68%, asta după ce a ajuns la 6,06% în toamna anului trecut, un nivel record.

Scăderea se traduce printr-o rată lunară mai mică cu aproximativ 69 de lei față de cea actuală, în cazul unui credit de 250.000 de lei pe 30 de ani.

Care sunt dobânzile acum 

  • Dobânda-cheie, stabilită de BNR - 6,5%
  • IRCC - 5,68%
  • ROBOR - 5,98%

Ce dobânzi plătim pentru credite ipotecare 

  • Dobândă fixă: 

-cea mai mică - 4,7% 
-cea mai mare - 9,8% 

  • Dobândă variabilă (IRCC+ marja băncii)

-cea mai mică - 7,9% 

-cea mai mare - 9,5% 

sursa- Finzoom 

Cum a evoluat rata în ultimul an 

  • Credit: 250.000 lei / 30 ani
  • Dobanda: IRCC + 3,5%
  • Rata ianuarie 2026: 2044 lei (IRCC 5,68%) 
  • Rata decembrie 2025: 2113 lei (IRCC 6,06%) 
  • Rata ianuarie 2025: 2040 lei (IRCC 5,66%) 

sursa- Finzoom 

Ce dobânzi se plătesc în alte state din regiune 

Dobânzi fixe medii 

-România: 5,55% 
-Bulgaria: 3,64% 
-Grecia: 3,88% 
-Ungaria: 7,1%
-Cehia: 4,94%
-Austria: 3,65%

Ştiri video recomandate
×
Etichete: ratele românilor dobânda cheie credit ipotecar IRCC BNR

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Economic
» Citește mai multe din Economic
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close