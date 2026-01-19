BNR a decis menținerea dobânzii de referință la 6,5%. Ce spune despre inflația în urmatoarele 3 luni

Banca Națională a României a decis menținerea nivelului actual al dobânzii cheie, de 6,5%. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Banca Națională a decis, luni, în prima şedinţă de politică monetară din 2026, să menţină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an.

Consiliul de Administraţie al BNR mai precizează, într-un comunicat, că a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

De asemenea, se menţin nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR utilizează dobânda-cheie pentru a controla costul banilor, atunci când împrumută lichidități băncilor comerciale.

O creștere a dobânzii îngreunează creditarea, descurajează cheltuielile și investițiile, încetinește economia dar reduce presiunile inflaționiste.

O scădere a dobânzii stimulează creditarea, consumul și investițiile, fiind utilizată în combaterea deflației.

La finalul lui 2025, rata anuală inflației a fost de 9,7%, în contextul scumpirilor la energie, servicii și alimente.

Faptul că BNR a decis menținerea dobânzii-cheie arată că instituția consideră că poate ține sub control presiunile inflaționiste cu nivelul actual al acestui instrument de politocă monetară.

Ce spune BNR în legătură cu menținerea dobânzii-cheie

"Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile.

Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse.

BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare", se comunicatul CA al BNR.

Dobânda de politică monetară este nemodificată din luna august 2024.

Ce mesaje mai transmite BNR: scade consumul, iar inflația va scădea lent

BNR a notat că, în intervalul octombrie-noiembrie 2025, vânzările cu amă­nuntul și-au accentuat declinul în raport cu perioada similară a anului anterior.

Actualele evaluări ale Băncii Centrale relevă perspectiva descreșterii lente a ratei anuale a inflației în primele trei luni din 2026.

Evoluția ar veni pe fondul influențelor decurgând din evoluția cotațiilor unor mărfuri, inclusiv agroalimentare, și din efecte de bază, suprapuse efectelor directe tranzitorii peste așteptări generate de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor în trimestrul III 2025.

Aceste efecte se vor epuiza în a doua parte a anului curent.

Rămân, totuși, incertitudini asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și procedurii de deficit excesiv.

Incertitudini și riscuri semnificative la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, provin (și) din mediul extern, având în vedere, pe de o parte, conflictele geopolitice în escaladare și tensiunile comerciale globale, iar pe de altă parte, planurile de creștere a cheltuielilor pentru investiții în apărare și infrastructură în statele UE, apreciază BNR.