Românii vor primi mesaj atunci când folosesc 80% din energia stabilită în contract. ANRE lucrează la un sistem similar cu RO-Alert

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat, joi, că se lucrează la un sistem similar cu RO-Alert, prin care oameni vor primii mesaje atunci când „consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

„Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a spus Niculescu.

Practic, consumatorii vor putea primi notificări (SMS, e-mail sau în aplicație), similar serviciilor de telecom, atunci când se apropie de limita de consum stabilită prin contract. Măsura are ca obiectiv: creșterea controlului asupra consumului, evitarea costurilor neprevăzute și decizii informate privind optimizarea consumului.

Un element esențial pentru implementare rămâne extinderea contoarelor inteligente: în prezent, din aproximativ 10 milioane de utilizatori, doar 3,5 milioane (aproximativ 35%) beneficiază de astfel de echipamente, cu diferențe semnificative între operatori.

„Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (N.r. - contoare inteligente instalate), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a subliniat președintele ANRE.