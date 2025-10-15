Scăderi semnificative pe piața criptomonedelor, după ce Trump a amenințat din nou cu noi tarife pentru importurile din China

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Getty Images

Criptomonedele au înregistrat vineri o scădere rapidă („flash crash”) pe piața economică, lăsându-i pe investitori cu pierderi de miliarde de dolari. Acest moment important a demonstrat încă o dată volatilitatea acestui sector, potrivit CNN.

Traderii au privit situația cu îngrijorare și incertitudine după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a amenințat din nou China cu noi tarife pentru importurile sale, determinând astfel o vânzare semnificativă de active riscante precum criptomonedele și acțiunile din tehnologie, dar și o goană după active considerate sigure, precum aurul și argintul — ambele tranzacționate la maxime istorice.

Atât monedele "meme", cât și bitcoin sau alte criptomonede importante s-au prăbușit pe măsură ce investitorii și-au vândut deținerile, iar pozițiile cu levier ridicat au fost închise în urma unei scăderi neașteptate și bruște. Conform analizei de date desfășurate de CoinGlass, acest mic crash a dus la lichidarea unui record de 19 miliarde de dolari în poziții.

Cu toate că prețurile criptomonedelor și-au revenit parțial în cele din urmă, în jur de 1,6 milioane de investitori și-au văzut pozițiile lichidate vineri.

Cum s-a ajuns la acest scenariu?

După ce Trump a amenințat China cu noi tarife, traderii îngrijorați și-au vândut pariurile riscante și au optat pentru obligațiunile guvernamentale americane și aur. Indicele Nasdaq Composite, acaparat de companii tech, a scăzut cu 3,56%, în vreme ce bitcoinul a înregistrat pierderi de până la 15%, la cel mai jos nivel al zilei. S&P 500 a avut cea mai proastă zi din aprilie până în octombrie 2025.

Bitcoinul a scăzut de la aproape 122.500 de dolari la un minim de aproximativ 104.600 de dolari vineri după-amiază. Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea de piață, a scăzut cu aproximativ 21%.

„Vânzarea agresivă de criptomonede a fost declanșată de o fugă bruscă dinspre risc”, a declarat Lukman Otunuga, analist principal de piață la FXTM.

Monedele speculative au avut parte de un scenariu mai sumbru Dogecoin a scăzut cu peste 50%, potrivit datelor de la CoinMarketCap. Moneda $TRUMP a președintelui Donald Trump s-a prăbușit cu aproximativ 63% la cel mai scăzut nivel al zilei.

Ce reprezintă levierul (leverage-ul)?

Scăderea a fost declanșată de numărul mare de investitori care au recurs la efectul de levier, adică împrumutau bani pentru a-și mări pariurile, fiind o strategie riscantă și comună în tranzacționarea cripto. Atunci când merge bine, câștigurile dintr-o poziție cu levier sunt consistente. Totuși, când traderii sunt rinși pe partea greșită a unei mișcări bruște de preț, pierderile pot fi considerabile.

„Mișcarea de vineri a fost un exemplu clasic despre cum efectul de levier poate amplifica volatilitatea pe termen scurt într-o piață care funcționează 24/7. Pe măsură ce prețurile au început să scadă, apelurile în marjă și lichidările forțate s-au propagat în lanț pe toate platformele”, a explicat Samir Kerbage, director de investiții la Hashdex, o firmă de administrare de active cripto.

Alte particularități ale prăbușirii înregistrate

Traderii și-au exprimat, cu această ocazie, și îngrijorările referitoare la eventualele probleme tehnice în piața cripto, după ce o monedă stabilă (stablecoin) utilizată frecvent pe platforma Binance s-a „dezancorat” temporar de raportul său fix unu-la-unu cu dolarul american.

„Unele module ale platformei au avut temporar probleme tehnice, iar anumite active au avut dificultăți de ancorare din cauza fluctuațiilor bruște de pe piață”, a precizat Binance într-un comunicat.

Pe diverse rețele de socializare au apărut și suspiciuni referitoare la conturile anonime care dețin portofele cripto și care ar fi putut exploata această diminuare a pieței — dar și întrebări referitoare la posibilele informații privilegiate. Cu toate că zvonurile despre tranzacționare prin informații interne sunt des întâlnite în unele segmente ale pieței cripto, nu ar fi ușor de demonstrat acest fapt.

Care este valoarea actuală a criptomonedelor după redresarea parțială?

Bitcoin a ajuns luni la o valoare de aproximativ 115.000 de dolari, după ce înregistrase 104.600 de dolari vineri, însă nu și-a recuperat complet pierderile. Bitcoin ajunsese la un maxim istoric de 126.000 de dolari pe data de 6 octombrie.

„Forțele structurale — adoptarea ETF-urilor, intrările instituționale și claritatea reglementărilor — continuă să susțină creșterea pe termen lung,” a declarat Kerbage de la Hashdex.

Incertitudinea se intensifică, în ciuda redresării parțiale de pe piața cripto. Contractele futures pe argint, un refugiu frecvent în perioade de incertitudine, au atins un nou maxim istoric, după ce au înregistrat o creștere de 7%.