Se va împrumuta România de la FMI? Alexandru Nazare, de la Washington: Nu suntem în postura de a avea un acord cu FMI

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, de la Washington, unde participă la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale şi FMI, că "nu suntem în postura de a avea un acord cu FMI, ci de a capitaliza rezultatele consolidării fiscale programului pe care l-am pus în practică". El a mai punctat că "este o premieră ca România să aibă o întâlnire chiar cu preşedintele Băncii Mondiale", ceea ce confirmă că ţara noastră "are un rol de lider regional, dacă reuşim să obţinem o astfel de atenţie".

"Este o premieră ca România să aibă o întâlnire chiar cu preşedintele Băncii Mondiale, iar acest lucru arată postura nouă pe care am reuşit s-o câştigăm în discuţiile pe care le-am purtat începând de anul trecut. Credibilitatea pe care a recâştigat-o România şi importanţa pe care România o are la nivel regional.

Putem spune că România are un rol de lider regional, dacă reuşim să obţinem o astfel de atenţie din partea preşedintelui Băncii Mondiale, care se transpune şi în proiecte concrete. Proiectele vizează zona de nuclear, reabilitatea reactoarelor de la Cernavodă, un proiect foarte important, unde Banca Mondiaşă este pregătită să intervină cu finanţare, dar şi pentru proiecte cu gaz natural.

Acesta este doar unul dintre palierele discuţiilor din această săptămână. Vom avea discuţii şi cu FMI, cu toate cele 3 agenţii de rating", a declarat Alexandru Nazare.

"Există interes pentru investiţii în România"

Ministrul Finanţelor a mai transmis că România nu se află în postura "de a avea un acord cu FMI":

"(suntem în postura de a ne împrumuta de la FMI?) Nu suntem în postura de a avea un acord cu FMI, ci de a capitaliza rezultatele consolidării fiscale programului pe care l-am pus în practică. România a reuşit să aibă o ajustare de aproape 1%, ca şi deficit cash.

Discuţiile de la aceste întâlniri sunt punctuale despre situaţia macro-economică a României astăzi, mult îmbunătăţită, perspectivele în acest an şi în anii următori. Am prezentat potenţialul de investiţii în România şi avantajele pe care le-ar avea investitorii americani odată ce decid să vină în România. Există interes pentru investiţii în România.

(ce ar trebui să ştie românii despre nivelul lor de trai?) Dacă discutăm despre Energie... proiecte importante care ne consolidează securitatea energetică. Toate aceste programe au un impact în zone importante, unde România are nevoie de finanţare".

"Inflaţia va rămâne ridicată"

Alexandru Nazare a mai apreciat că inflaţia va rămâne ridicată.

"Nu este o situaţie uşoară în România. Inflaţia va rămâne ridicată şi e la un nivel ridicat, dat fiind şi impactul conflictului din Orientul Mijlociu, care afectează proiecţiile de dezinflaţie ale noastre şi ale BNR-ului.

Dar avem nevoie de investiţii şi dacă nu suntem prezenţi la Washington... vrem să fim prezenţi, să fim un actor regional important şi în viitoarea construcţie a Ucrainei.

Dacă facem tranziţia de la BM şi FMI către administraţia americană, vom avea întâlniri la: Trezoreria americană, la Departamentul de Comerţ şi vom avea întâlniri inclusiv la Casa Albă cu Consiliul de dominanţă energetică. E un alt palier al discuţiilor din următoarele zile", a declarat Nazare.