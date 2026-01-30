Şeful ANAF a anunţat că Fiscul îşi va înfiinţa o divizie de criptomonede. Cine va fi vizat de noi controale

Şeful ANAF a anunţat că Fiscul îşi va înfiinţa o divizie de criptomonede. Foto: Getty Images

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care diverşi contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, vor fi vizate de noi, a declarat vineri preşedintele ANAF, Adrian Nica, notează Agerpres.

"Vreau să vă spun că ANAF, în urma reorganizării în care va intra, îşi va face pentru prima dată o divizie de criptomonede. Poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiţi cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverşi contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă - că va fi un an, că vor fi doi - vor fi vizate de ANAF", a anunţat Nica.

Acesta a subliniat că termenul de prescripţie este de cinci ani, deci timp suficient pentru ca ANAF să fie mai bine pregătită pentru a-i prinde pe cei care se folosesc de criptomonede pentru spălarea de bani.

"Avem perioada de 5 ani, termenul de prescripţie. Acesta este termenul cu care lucrează ANAF. Imaginaţi-vă, atunci când faceţi o faptă azi şi credeţi că nu ştie nimeni ce faceţi dumneavoastră cu criptomonede, timp de 5 ani avem suficient timp să devenim şi noi mai bine pregătiţi şi să prindem pe fiecare atunci când, într-o parte de fraudă, utilizează în partea de spălare de bani partea de cripto", a transmis Adrian Nica.

El a adăugat că ANAF este "în perioada de pionierat" şi, în momentul în care o să aibă o structură pe partea de cripto, va anunţa ce urmează să facă aceasta şi rezultatele.

