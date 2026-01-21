Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a atins un maxim istoric de aproximativ 126.000 de dolari în octombrie. Foto: Getty Images

Piețele de criptomonede vor atinge maxime istorice în acest an, a declarat pentru CNBC directorul general al uneia dintre cele mai mari companii din sector. În ultimel săptămâni, criptomonede precum Bitcoin, ethereum, XRP, Solana și dogecoin au înregistrat creșteri considerabile. De pildă, Bitcoin se tranzacționa în jurul valorii de 89.000 de dolari miercuri.

„Sunt foarte optimist și, da, pot spune oficial că cred că vom vedea un nou maxim istoric”, a declarat CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, pentru CNBC, când a fost întrebat despre evoluția criptomonedelor în acest an.

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a atins un maxim istoric de aproximativ 126.000 de dolari în octombrie și se tranzacționa în jurul valorii de 89.000 de dolari miercuri.

Brad Garlinghouse a spus, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că schimbările legislative, precum actul legislativ de referință GENIUS Act, au „deblocat multă activitate” și au contribuit la creșterile înregistrate de criptomonede de la începutul anului 2026.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a renunțat în martie la un proces de patru ani împotriva Ripple, proces în care compania crypto a cheltuit 150 de milioane de dolari pentru apărare. SEC a acuzat Ripple că a strâns 1,3 miliarde de dolari prin vânzarea tokenului său XRP fără a-l înregistra ca valoare mobiliară. „Ripple este singura companie care a ripostat și a câștigat pe chestiuni juridice esențiale”, a declarat pentru CNBC, într-un comunicat din martie, Stuart Alderoty, directorul juridic al Ripple, după încheierea cazului.

GENIUS Act, adoptat în iunie, stabilește reguli clare pentru industrie, precum acoperirea integrală cu rezerve și audituri lunare.

Garlinghouse a spus că interesul manifestat de instituții financiare „majore” față de criptomonede reprezintă o „schimbare masivă de paradigmă”. „Nu cred că acest lucru este reflectat în prețurile pieței crypto atât de mult pe cât m-aș fi așteptat în acest moment”, a spus el.

XRP, tokenul de plăți al Ripple, a devenit una dintre vedetele avansului crypto din această lună. Miercuri, se tranzacționa în jurul valorii de 1,90 dolari. Analiștii de la Standard Chartered au declarat că XRP ar putea ajunge la 8 dolari în 2026 și la 12,50 dolari până în 2028, însă Garlinghouse a refuzat să comenteze aceste estimări.

„Suntem profund implicați în tot ceea ce se întâmplă în ecosistemul XRP”, a spus el. „Peste cinci sau zece ani, veți vedea un impuls continuu, foarte pozitiv”, a adăugat Garlinghouse.

Garlinghouse a adăugat că se așteaptă ca Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, să reintre pe piața din SUA.

Directorul Ripple a mai declarat că GENIUS Act va ajuta stablecoin-urile să „se extindă într-un mod foarte amplu”, adăugând că criptomonedele ar putea face operațiuni precum plata salariilor mult mai eficiente.

El a spus că criptomonedele au o perspectivă „foarte bună de creștere pentru următorii 10 ani”.