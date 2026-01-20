Computerele cuantice ar putea sparge algoritmul Bitcoin, avertizează un economist de top: “Valoarea s-ar evapora peste noapte”

Bitcoin utilizează în prezent algoritmul de hashing SHA-256, considerat imposibil de spart. Foto: Getty Images

Strategul financiar senior Christopher Wood, șeful global al Strategiei de Acțiuni la firma globală de investiții bancare Jefferies, a declarat în ultima ediție a buletinului informativ GREED & Fear că elimină alocarea de 10% Bitcoin din portofoliul său recomandat.

El a justificat această mișcare spunând că progresele în informatica cuantică reprezintă o amenințare la adresa protecțiilor criptografice ale criptomonedei, subminând astfel argumentul său de durabilitate prin securitatea rețelei. Potrivit Bloomberg, Wood recomandă înlocuirea Bitcoin cu o investiție cu o alocare de 5% pentru aur fizic și încă 5% stabilite pentru acțiuni miniere de aur.

Wood a inclus pentru prima dată Bitcoin în portofoliul său eșantion în decembrie 2020. Apoi l-a crescut la 10% în 2021, invocând teama de inflație din cauza cecurilor de stimulare pe care guvernul le-a lansat în timpul apogeului pandemiei de Covid-19. Cu toate acestea, progresele în informatica cuantică îi îngrijorează pe investitorii pe termen lung cu privire la implicațiile acesteia, în special pentru criptomonede.

Bitcoin utilizează în prezent algoritmul de hashing SHA-256, care este imposibil de spart din punct de vedere tehnic cu tehnologia de calcul actuală. Cu toate acestea, au existat rapoarte încă din 2022 conform cărora computerele cuantice ar putea sparge Bitcoin până în anii 2030.

Valoarea Bitcoin s-ar prăbuși, potrivit economistului

Potrivit lui Wood un astfel de eveniment ar provoca haos în sistem, ceea ce ar duce la evaporarea peste noapte a valorii Bitcoin (și a altor criptomonede), mai ales dacă spargerea vine ca o surpriză. Din acest motiv, Wood a recomandat renunțarea la acest sistem, în special pentru investitorii pe termen lung.

În ciuda acestui fapt, mulți dezvoltatori de criptomonede nu sunt la fel de îngrijorați ca Wood și alți experți financiari. În primul rând, capacitățile actuale de calcul cuantic nu sunt nici pe departe suficient de puternice sau stabile pentru a învinge algoritmii criptografici actuali, așa că rămân sigure pentru moment. În plus, progresul în domeniul calculului cuantic este lent și public, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii ar fi avertizați din plin că trebuie să își actualizeze algoritmii.

Un alt motiv important pentru care criptomonedele nu sunt deosebit de preocupate de calculul cuantic în acest moment este că, dacă computerele cuantice pot sparge securitatea Bitcoin, atunci pot sparge algoritmii criptografici din întreaga lume. Așadar, dacă protocoalele lor de securitate ar fi sparte, atunci securitatea a tot ce există - inclusiv sistemele bancare tradiționale, protocoalele de internet securizate, criptarea guvernamentală și multe altele - va fi, de asemenea, afectată. În plus, dezvoltatorii de securitate analizează deja criptografia post-cuantică, dezvoltatorii de criptomonede putând profita și ei de evoluțiile lor.

În ciuda acestui fapt, Wood spune că dezbaterea dintre dezvoltatorii de criptomonede și calculul cuantic va fi doar „un aspect pozitiv pe termen lung pentru aur”. Acesta și-a menținut din punct de vedere istoric valoarea, ajungând la un randament anual de 11% în ultimii 50 de ani. Așadar, investitorii care caută un activ stabil, pe termen lung, în care să-și adăpostească fondurile ar găsi probabil metalul prețios o opțiune atractivă.

Avertizările lui Christopher Wood vin în contextul în care experții au avertizat că industria intră într-o așa-numită “iarnă cripto”, o perioadă prelungită de stagnare sau pierderi. Ultima dată, iarna cripto a durat de la sfârșitul anului 2021 până în 2023, când magnatul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost judecat și condamnat. În acei ani, prețul bitcoinului a scăzut cu 70%.

De asemenea, companiile din domeniul Tech au înregistrat în luna noiembrie primele pierderi serioase pe piața de capital, ceea ce a realimentat speculațiile despre o bulă în domeniul AI care începe să se spargă.