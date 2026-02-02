Semnătura electronică devine mai simplă. Ministerul Economiei publică noile norme: „Românii vor putea semna mai multe tipuri de acte”

„Liberalizarea semnăturii electronice este o reformă pe care am asumat-o ca prioritate”, a spus ministrul Irineu Darău. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat că a simplificat semnătura electronică, astfel încât aceasta poate fi folosită pentru mai multe tipuri de documente fără a mai fi nevoie de deplasare fizică la ghișee. Actele semnate electronic vor avea valoare legală clară, iar mecanismele de validare sunt standardizate, a precizat ministerul condus de Irineu Darău într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

„MEDAT este preocupat de a asigura permanent actualizarea cadrului legal în raport cu dinamica adoptării actelor de punere în aplicare la nivel european, astfel încât să fie respectate cerinţele de securitate impuse în domeniul utilizării semnăturii electronice. În perioada imediat următoare, în regim de urgenţă, avem în vedere armonizarea legislaţiei naţionale pentru a fi în acord cu regulamentul european eIDAS2”, a transmis ministerul într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, decizia vine ca urmare a dialogului constant cu reprezentanţii mediului privat şi a consultărilor desfăşurate la Guvern, alături de vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Prin acest ordin, punem capăt unei perioade de aşteptare mult prea lungi şi deblocăm, în sfârşit, potenţialul digital al României. Liberalizarea semnăturii electronice este o reformă pe care am asumat-o ca prioritate. Prin acest ordin, liberalizăm cu adevărat semnătura electronică, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni. Cel mai important beneficiu este că românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura avansată.

Următorii paşi sunt clar asumaţi: vom amenda legea pentru alinierea la eIDAS 2.0 şi vom ajusta normele subsecvente, astfel încât regulile să fie simple, clare şi uşor de aplicat în practică. Doar aşa oferim oamenilor libertatea de a interacţiona digital cu statul şi cu mediul privat” a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, citat în comunicat.

MEDAT a anunţat și intrarea în vigoare a unui nou pachet normativ esenţial pentru arhitectura digitală a României, prin care sunt aprobate procedurile de autorizare, supraveghere şi control ale prestatorilor de servicii de încredere.

Ordinul de ministru, publicat luni în Monitorul Oficial, operaţionalizează prevederile Legii nr. 214/2024, stabilind un cadru competitiv şi transparent care permite liberalizarea pieţei de profil şi facilitează accesul cetăţenilor la instrumente de autentificare electronică cu deplină valoare juridică.

Sursa citată subliniază că, prin acest demers administrativ, se instituie reguli clare pentru toţi operatorii economici care intenţionează să furnizeze servicii de încredere calificate şi necalificate. Noile proceduri elimină barierele tehnice şi administrative prin simplificarea procesului de înregistrare în Registrul prestatorilor de servicii de încredere, stimulând astfel competiţia şi inovaţia tehnologică.

Din perspectiva cetăţeanului, noul cadru normativ garantează simplificarea interacţiunii cu instituţiile publice şi mediul privat prin recunoaşterea extinsă a semnăturilor electronice. Ordinul reglementează mecanismele de validare a documentelor semnate electronic, oferind astfel o certitudine juridică sporită atât pentru utilizatorii individuali, cât şi pentru partenerii lor contractuali.

Totodată, actul normativ integrează soluţii moderne de identificare la distanţă, permiţând obţinerea semnăturilor electronice fără prezenţă fizică, procesul fiind guvernat de standarde tehnice menite să prevină frauda şi să asigure integritatea datelor personale.

O componentă fundamentală a ordinului o reprezintă structurarea activităţii de supraveghere şi control.

„Prin aceste măsuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului urmăreşte crearea unui ecosistem digital de încredere, în care barierele birocratice sunt înlocuite de proceduri automatizate şi securizate. Această reformă instituţională transformă semnătura electronică dintr-un instrument tehnic specializat într-un utilitar cotidian, accesibil pe scară largă, susţinând astfel competitivitatea economiei româneşti în piaţa unică digitală europeană”, se mai arată în comunicat.

Ordinul va intra în vigoare în termen de 60 de zile.