Sonda 76-Rosetti a atins recordul de peste 5 kilometri săpați. Zăcământul Caragele va asigura 4% din producția națională în 2026-2027

A patra sondă 76 Rosetti de gaze naturale, parte a proiectului Caragele, care este estimată a fi pusă în producție la începutul trimestrului II din 2026, a atins recordul de adâncimi de 5.256 de metri săpați, întreg zăcământul urmând să asigure pentru iarna 2026-2027 aproximativ 4% din producția totală națională.



Zăcământul Caragele se află pe teritoriul județelor Buzău și Brăila, în perimetrul în care Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz (SNGN) SA desfășoară operațiuni petroliere.



Potrivit Ministerului Economiei, specialiștii desfășoară cea de-a cincea extindere a fazei de explorare, până la data de 9 octombrie 2027, iar pe parcursul anului 2026 sunt așteptate să fie puse în funcțiune două sonde.



'Din punct de vedere al adâncimii obiectivelor în care au fost puse în evidență acumulări de hidrocarburi, pe structura Caragele se disting două trepte structurale: treaptă de adâncime până la 3.500 m.

Obiectivele de la acest interval au fost introduse în exploatare treptat în timp, începând cu anul 2009, momentul la care a început exploatarea comercială a zăcământului Caragele; treaptă de mare adâncime, peste 4.000 m ('Caragele Deep'), unde în anii 2015-2016 au fost descoperite acumulări de hidrocarburi prin intermediul a 2 sonde de explorare.

Exploatarea comercială a acestor acumulări a început în anul 2019 prin intermediul sondei 77 Rosetti și sonda 55 Damianca conectată la infrastructura productivă la sfârșitul anului 2024 printr-o instalație provizorie. O a treia sondă a fost pusă în producție în anul 2025 (78 ST Rosetti). A patra sondă, 76 Rosetti, este estimată a fi pusă în producție la începutul trimestrului 2 - 2026. A cincea sondă, 54 Damianca, se află în teste de producție. Cea de-a șasea sondă, 56 Damianca, va începe forajul în trimestrul 2 - 2026', a transmis, pentru Agerpres, Serviciul Comunicare, Relații Publice și Protocol - Direcția Relații Externe din cadrul Ministerului Economiei.



Lucrările desfășurate în cadrul proiectului Caragele, unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze naturale onshore din țară, nu sunt lipsite de dificultăți. Cu toate acestea, sonda 76 Rosetti a depășit un record de adâncime, iar Romgaz și-a propus realizarea unor noi foraje și sonde de mare adâncime.



'Este de menționat faptul că, în zona de mare adâncime, lucrările de explorare și exploatare se confruntă cu o serie de dificultăți tehnice (foraje de mare adâncime desfășurate în condiții dificile de execuție, zăcăminte complexe de hidrocarburi, cu caracteristici diferite de la o adâncime la alta, ce impun sisteme de extracție diferite), care necesită o abordare diferită față de zăcămintele clasice. De notat că sonda 76 Rosetti a atins recordul de adâncimi de 5.256 m săpați (referința ROMGAZ). Pentru evaluarea acumulărilor deja descoperite și pentru evidențierea unor noi acumulări, SNGN ROMGAZ SA își propune săparea unui număr de 10 sonde de mare adâncime, necondiționate, și cel puțin încă 3 foraje condiționate de rezultatul acestora. Pentru iarna 2026-2027, ponderea producției de gaze naturale din zăcământul Caragele este estimată la 4% din producția totală națională', informează ministerul.



Autoritățile mai arată că infrastructura productivă din zona Caragele este alcătuită din sonde productive, sonde de injecție, grupuri tehnologice, în paralel cu planul de foraj desfășurâdu-se și un proiect de extindere și modernizare a infrastructurii productive cu două grupuri tehnologice noi, capabile să prelucreze volumele de hidrocarburi ce vor fi extrase din sondele viitoare, proiectarea unei noi capacitați de transport și tratare de gaze naturale, de 1 mil. mc/zi și instalarea unei unități de separare a hidrocarburilor lichide la temperatură joasă, la Stația de Uscare de la Galbenu, având estimată punerea în funcțiune în trimestrul II al anului 2027.



'Pentru anul 2026 este prevăzut un buget de investiții de aproximativ 250 de milioane de lei. Perspectivele creșterii producției de gaze naturale pentru anul 2026 depind de finalizarea proiectelor privind creșterea capacităților de transport și tratare. Totodată, dorim să evidențiem faptul că structura Caragele se află în producție și are un aport semnificativ la cumulativul de gaze naturale extrase de ROMGAZ. Structura se află în continuă dezvoltare pe măsură ce sondele săpate dovedesc caracterul comercial. ROMGAZ, ca parte a strategiei sale de dezvoltare, deține un portofoliu de proiecte de explorare solid care conturează investițiile prezente și viitoare în segmentul upstream onshore, integrează oportunitățile comerciale și se aliniază, în același timp, cu obiectivele tranziției energetice într-un mod responsabil și sustenabil', mai arată sursa citată.

Zăcământul Caragele se întinde pe raza mai multor localități și este unul dintre cele mai productive din portofoliul SNGN Romgaz SA, companie listată la Bursa de Valori București, cu un portofoliu diversificat de acționari.