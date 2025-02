Sorin Grindeanu îl contrazice pe Marcel Ciolacu și spune că nu s-au mărit indemnizațiile în CNIR: „Am cerut AGA să nu aprobe majorarea”

Șeful de la Transporturi a precizat însă că este de acord cu propunerea premierului ca indemnizațiile pentru membrii Consiliilor de Administrații ale companiilor de stat să fie reglementate printr-o lege cadru. FOTO: Hepta

Ministrul Transporturilor l-a contrazis pe premier și a precizat că nimeni din Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) nu și-a „triplat” indemnizația, așa cum a scris luni Marcel Ciolacu pe Facebook. Sorin Grindeanu a atras atenția însă că este de acord cu prim-ministrul că indemnizațiile pe care le primesc cei care fac parte din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat trebuie reglementate printr-o lege-cadru, iar în opinia acestuia ar trebuie să fie vorba de „sume modice”.

Sorin Grindeanu a precizat că în Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) nu s-a votat nicio mărire de indemnizație.

„În primul rând, ca să fim clari, ceea ce a scris ieri prim-ministrul și ceea ce s-a vorbit despre CNIR nu e în vigoare, nu s-a votat mărirea și nu e valabilă această mărire. N-a trecut nici prin Consiliul de Administrație, n-a trecut nici prin AGA”, a spus ministrul.

De altfel, ministrul anunțase că a cerut Adunării Generale a Acționarilor (AGA) să nu aprobe propunerile de majorare a indemnizației membrilor din CA al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).



„Cunosc intențiile a doi membri din Consiliul de Administrație al CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) și, tocmai de aceea, am cerut Adunării Generale a Acționarilor (AGA) să nu le aprobe propunerile de majorare a indemnizației. În urmă cu mai mult timp, am avut o discuție pe această temă și am transmis că aceste solicitări sunt inacceptabile”, a scris Grindeanu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Șeful de la Transporturi a precizat însă că este de acord cu propunerea premierului ca indemnizațiile pentru membrii Consiliilor de Administrații ale companiilor de stat să fie reglementate printr-o lege cadru.

„Dar ideea prim-ministrului de la final, cea prin care spunea că își dorește ca să existe o lege-cadru prin care să se reglementeze indemnizațiile la toate Consiliile de Administrație, mi se pare potrivită. Și cred că ar trebui ca aceste indemnizații să fie sume modice. Sigur, nu o să placă multora ceea ce spun. Sigur că în unele Consilii de Administrație e responsabilitate, în funcție de companii, mai mare decât în altele, dar eu cred în ideea de a avea acest cadru și dezbaterile trebuie să se ducă în această direcție”, a afirmat Grindeanu, marți, la Parlamen.

Sorin Grindeanu a subliniat că există cazuri unde indemnizațiile sunt mult mai mari decât salariul mediu pe economie.



„Există Consilii de Administrație, nu la Ministerul Transporturilor, și știți foarte bine, unde indemnizațiile sunt mai mari, mult mai mari decât salariul mediu pe economie. Mult mai mari, ceea ce nu-i normal. Așa că o lege cadru e binevenită. Încurajez și tot ceea ce va dori premierul din acest punct de vedere să facă va avea susținerea mea”, a precizat ministrul Transporturilor.



Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni promovarea urgentă a unui act normativ care să limiteze indemnizațiile membrilor din Consiliile de Administrație din companiile de stat.