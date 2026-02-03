Studiu: Deficitul comercial al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro. Exportăm materii prime ieftine şi importăm foarte scump

Deficitul comercial al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro. FOTO Getty Images

Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentară şi animale vii, arată studiul "Consolidarea producţiei naţionale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României". Ţara noastră exportă materii prime ieftine şi importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată, notează Agerpres.

Cercetarea a fost realizată de Penny România şi Academia de Studii Economice şi analizează vulnerabilităţile structurale ale comerţului cu produse alimentare şi oportunităţile de dezvoltare a producţiei locale şi se înscrie în direcţiile asumate de companie începând cu 2022, prin proiectul "100 de idei de business pentru România" şi programul 3RO.

Conform datelor analizate, dezechilibrul este alimentat de o problemă structurală: România exportă materii prime ieftine şi importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată. Cele mai mari dezechilibre sunt concentrate în cinci sectoare strategice: carne, lactate, dulciuri şi snacks-uri, conserve de legume şi fructe.

Programul TripluRO

În acest context, programul TripluRO, iniţiat de companie în 2020, capătă o importanţă strategică la nivel naţional. Modelul presupune ca ingredientul principal, procesarea şi ambalarea produselor să fie realizate în România, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia locală. Programul generează deja efecte concrete: sortimentul TripluRO reprezintă în acest moment 55% din cifra de afaceri, 68% din sortiment este format din produse româneşti, iar 87% dintre furnizorii Penny sunt companii româneşti.

"Programul TripluRO este un proiect în care credem cu adevărat şi pe care îl construim împreună cu partenerii noştri din producţie şi procesare, cu mediul universitar şi cu instituţiile publice. Rezultatele de până acum arată clar că există o cerere tot mai mare pentru produse româneşti şi un potenţial important încă nevalorificat în industria alimentară. Atunci când lanţurile valorice sunt integrate corect, valoarea rămâne în ţară, cu efecte directe în comunităţi, în investiţii şi în competitivitatea economiei româneşti", a declarat Daniel Gross, CEO Penny România, în comunicat.

Analiza din cadrul studiului este realizată pe baza datelor INSSE pentru perioada 2013-2024, completate de concluziile celor patru mese rotunde organizate la Ministerul Finanţelor, la care au participat ANSVSA, MADR, APIA, AFIR, Consiliul Concurenţei, reprezentanţi ai mediului bancar, procesatori şi producători locali. Discuţiile au evidenţiat nevoia de asociere între fermieri, investiţii în procesare, acces la finanţare, predictibilitate legislativă şi reprofesionalizarea forţei de muncă.

Studiul arată şi o evoluţie importantă faţă de ediţia precedentă: dacă în 2022 au fost analizate şapte industrii strategice, în intervalul 2022-2025 deficitul s-a redus în două dintre ele (hrana pentru animale de companie şi segmentul săpunuri/ detergenţi). În celelalte patru - carne, lactate, dulciuri/ snacks/ patiserie şi conserve - dezechilibrele au continuat, confirmând necesitatea intervenţiilor publice şi private coordonate.

Cum se poate reduce deficitul

În raport sunt prezentate şi direcţii strategice necesare pentru reducerea deficitului comercial şi stimularea producţiei naţionale, printre care: consolidarea lanţurilor valorice locale prin cooperare fermier-procesator-retailer şi dezvoltarea lanţurilor scurte; predictibilitate fiscală şi scheme de sprijin orientate spre performanţă, pentru a stimula investiţiile pe termen lung; creşterea capacităţii de procesare interne şi introducerea tehnologiilor moderne; educaţie antreprenorială pentru fermieri şi formare profesională pentru meseriile agroalimentare; digitalizarea şi inovarea, inclusiv dezvoltarea unei platforme naţionale de date agricole şi a unor centre agro-industriale regionale; educaţia consumatorilor pentru a înţelege impactul produselor provenite local.

Potrivit raportului, dacă toate reţelele de retail ar adopta o pondere similară de produse 3RO, efectele macroeconomice ar fi considerabile: reducerea deficitului comercial, creşterea PIB-ului, dezvoltarea industriei locale de procesare şi crearea de locuri de muncă în comunităţi.

Conceptul grupului german REWE, în prezent, reţeaua Penny în România este alcătuită din 462 magazine la nivel naţional şi o echipă formată din peste 7.500 de angajaţi.