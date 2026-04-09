Tinerii din generația Z renunță la joburile full-time pentru munca part-time: "Au crescut cu lecția crizei din 2008 trăită de părinți"

Locul de muncă cu normă întreagă este adesea cea mai râvnită formă de muncă pentru angajați; acesta asigură adesea stabilitate, beneficii, relații strânse și, în timp, garantează adesea mai multă libertate. Dar generația Z renunță la acest ideal al locului de muncă. Un nou studiu realizat de firma de management al forței de muncă Deputy, intitulat „Marea schimbare 2026”, a constatat că poli-angajarea, sau ceea ce firma numește mai multe locuri de muncă ocupate simultan, a atins cel mai înalt punct din ultimul deceniu. Studiul - care analizează peste 41 de milioane de ture și 268 de milioane de ore lucrate - constată că Generația Z este lider în poli-angajare, reprezentând mai mult de jumătate (55%) dintre cei implicați în această practică, potrivit Fortune.

În timp ce mulți lucrători apelează la poli-angajare pentru a-și suplimenta veniturile în contextul incertitudinii economice și al presiunilor crescânde ale costului vieții, datele dezvăluie o divizare tot mai mare între cei forțați să o facă și cei care aleg independența, deoarece tot mai mulți lucrători caută în mod intenționat roluri multiple pentru a obține munca flexibilă și auto-dirijată pe care o prioritizează din ce în ce mai mult. Este, de asemenea, o trecere deliberată de la o tendință continuă de supra-ocupare a forței de muncă sau de a deține mai multe locuri de muncă cu normă întreagă, care încă ține o persoană legată de birou. Deși această practică vine la pachet cu un salariu net mai mare, nu oferă flexibilitatea pe care o caută Generația Z.

Potrivit directorului general adjunct Silvija Martincevic, pentru Generația Z, schimbarea este culturală și economică.

„Abordarea Generației Z față de muncă este, de asemenea, o reacție la ceea ce au văzut în copilărie - ore lungi de lucru, loialitate față de un singur angajator și apoi șocul crizei financiare din 2008”, a declarat Martincevic pentru Fortune într-o declarație. „Acest lucru a format o mentalitate concentrată pe acoperirea riscurilor, mai degrabă decât pe a se baza pe un singur loc de muncă pentru stabilitate.”

Pentru mulți membri ai Generației Z, se simte ca și cum zidurile pieței muncii se strâng. Rata șomajului în rândul absolvenților recenți de facultate a depășit-o pe cea a tuturor lucrătorilor, conform datelor Băncii Rezervei Federale din New York. Mulți din această generație au adoptat obiceiuri de lucru neconvenționale ca o soluție. Unii se gândesc să renunțe la studiile universitare pentru a îmbrățișa meseriile. Schimbarea de locuri de muncă, sau trecerea prin roluri după perioade scurte, a devenit un mecanism de adaptare.

Și totuși, chiar și atunci când Generația Z obține un rol, păstrarea acestuia s-a dovedit dificilă. Un studiu recent realizat de Intelligent.com a constatat că șase din 10 șefi i-au concediat pe angajații din Generația Z la doar câteva luni după angajare, invocând lipsa de inițiativă, comportamentul neprofesionist, organizarea deficitară și abilitățile slabe de comunicare. Acest model alimentează un ciclu care împinge mai mulți tineri lucrători departe de angajarea tradițională și către aranjamentele neconvenționale ale poli-angajării.

Cum utilizează poli-angajații din Generația Z AI și de ce alții o resping

Pe măsură ce tot mai mulți membri ai Generației Z adoptă poli-angajarea, AI joacă un rol pentru cei optimiști în ceea ce privește tehnologia. Studiul a remarcat o diferență semnificativă în rândul lucrătorilor poli-angajați din Generația Z. Studiul arată că cei care dețin un rol cu normă întreagă, în timp ce jonglează cu alte roluri, sunt mai predispuși să fie „poli-avantajați” sau ceea ce firma de management al forței de muncă descrie ca fiind persoane „avantajate de AI” care se bazează pe AI pentru a lucra eficient și a gestiona multiplele roluri pe care le poartă.

„AI deblochează programe previzibile, care, la rândul lor, susțin aranjamente de lucru mai flexibile”, a spus Martincevic. „Aproape 75% dintre lucrătorii în ture spun că AI îi ajută să plece la timp, subliniind rolul său în îmbunătățirea eficienței și a programării.”

Dar tehnologia este benefică în ambele sensuri. CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a avertizat că IA ar putea elimina în curând jumătate din toate rolurile de nivel de intrare cu gulere albe, restrângând și mai mult segmentul deja subțire al pieței muncii disponibil pentru absolvenții noi.

Studiul a constatat, de asemenea, că cei care ocupă mai multe locuri de muncă cu jumătate de normă, fără a deține un post cu normă întreagă, tind să fie mai rezistenți la AI. Pentru acești lucrători care optează pentru poli-angajare, AI apare ca o amenințare care poate automatiza pozițiile precare cu care jonglează. Lucrătorii din Generația Z sunt deosebit de reticenți în utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă, deoarece un studiu recent realizat de platforma de inteligență artificială Writer a constatat că 44% dintre lucrătorii din Generația Z sabotează intenționat implementarea inteligenței artificiale în compania lor.

Indiferent dacă Generația Z acceptă sau se opune inteligenței artificiale, poli-ocuparea oferă tinerilor lucrători un sentiment de control acolo unde un sentiment de control este din ce în ce mai puțin disponibil.

„Creșterea poli-ocupării nu semnalează o piață a muncii slăbită - reflectă o forță de muncă remodelată atât de presiunea economică, cât și de cea generațională”, a spus Martincevic.