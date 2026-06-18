CFR Călători introduce bilete electronice pentru rutele către Germania

Biletul poate fi utilizat direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară tipărirea acestuia / Foto: Agerpres

Potrivit unui comunicat al companiei CFR Călători, din această lună, prin intermediul butonului ''Cumpără bilete de tren online'' din secţiunea trafic internaţional, disponibil pe www.cfrcalatori.ro, călătorii pot cumpăra bilete electronice pentru deplasările dintre România şi Germania. Biletul poate fi utilizat direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară tipărirea acestuia sau ridicarea lui din staţiile de cale ferată.

Până în prezent, biletul electronic era disponibil doar pentru relaţiile internaţionale dintre România şi Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Moldova şi Ucraina.

După finalizarea achiziţiei online şi generarea biletului din contul de utilizator, călătorii primesc biletul electronic pe adresa de e-mail, sub forma unui document PDF. Acesta poate fi prezentat direct de pe un dispozitiv electronic (telefon mobil, tabletă, laptop) sau tipărit.

Astfel, călătorii se pot prezenta direct la tren, fără alte formalităţi în staţia de plecare.

„Biletele electronice sunt nominale. La verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren, călătorii trebuie să prezinte: biletul electronic afişat direct pe un dispozitiv electronic sau în format tipărit; documentul de identitate, în original (carte de identitate sau paşaport)", se arată în comunicat.

Achiziţionarea biletelor online pentru destinaţii internaţionale este disponibilă pe www.cfrcalatori.ro, prin aplicaţia "Cumpără bilete de tren online/Trafic internaţional" sau direct la https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro.