Drumurile expres din România vor avea benzi de urgență. Secretar de stat: Nu mai vrem tragedii

În forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgenţă adevărată / FOTO: Getty Images

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, a anunțat, miercuri, că a semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgenţă similare celor de pe autostrăzi.

„Mai multă siguranţă pe drumurile expres din România! Am semnat ordinul de ministru pentru modificarea normativului! Corectăm astăzi o problemă de proiectare care, din păcate, a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave şi chiar tragice pe unele drumuri expres din România”, a anunţat Cosma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că, în forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgenţă adevărată, şi mulţi şoferi opresc pe acest acostament considerând că se află în siguranţă.

„Realitatea este însă că, din cauza lăţimii reduse, vehiculele rămân parţial pe prima bandă de circulaţie, transformând o simplă oprire într-un risc major pentru toţi participanţii la trafic. Am văzut cu toţii consecinţele acestui neajuns pe DEx12 Craiova - Piteşti şi nu vrem să mai vedem astfel de tragedii repetându-se.

De aceea, am demarat la Ministerul Transporturilor modificarea normativului tehnic pentru drumurile expres, astfel încât acestea să beneficieze de benzi de urgenţă similare celor existente pe autostrăzi. Mulţumesc noii companii de drumuri CNIR pentru integrarea şi transmiterea acestor propuneri, dar şi reprezentanţilor CNAIR şi ai IGPR care au participat la grupul de lucru responsabil cu aceste modificări", a transmis secretarul de stat.

Astfel, platforma drumurilor expres va fi lărgită de la 21,5 metri la 23 metri, va fi amenajată o bandă de urgenţă cu lăţimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulaţie, iar structurile (poduri, pasaje şi viaducte) vor fi dimensionate corespunzător noii configuraţii.

De asemenea, vor fi introduse soluţii şi pentru drumurile expres deja construite, prin realizarea de alveole de staţionare de urgenţă la intervale de 1,5 - 3 kilometri.

„Noile prevederi vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare. Este o modificare tehnică aparent simplă, dar cu un impact major asupra siguranţei rutiere. Infrastructura modernă nu înseamnă doar kilometri noi de drum, ci şi eliminarea tuturor elementelor care pot favoriza producerea accidentelor.

Continuăm să învăţăm din experienţa drumurilor aflate deja în exploatare şi îmbunătăţim standardele după care construim infrastructura României", a mai notat Horaţiu Cosma.