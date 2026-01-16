România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina. De el se leagă drumul expres Suceava-Siret. „Va avea rol dual: civil și militar”

CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina. Acesta se va lega de Autostrada Moldovei A7. Foto: INQUAM Photos/Casian Mitu

CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Proiectul presupune construirea a 12,65 km de drum expres nou în România, modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei), modernizarea a 15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei) şi un pod de aproape 1 km peste râul Siret.

„Premieră strategică. Lansăm licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina. Lotul 3 (Bălcăuți - Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil și militar. Acest proiect, unicat în portofoliul CNAIR, finanțat prin instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), care depășește granițele României, prevede:

construcția a 12,65 km de drum expres nou în România,

modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei),

modernizarea a 15 km din drumul național M19 (pe teritoriul Ucrainei)

Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiția decisivă pentru a obține această finanțare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106)”, anunță Pistol.

„Pe noul sector de drum expres vom construi inclusiv:

un pod de aproape 1 km (967 metri) peste râul Siret,

2 noduri rutiere majore: Siret Sud și Siret Nord,

un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

După ce va fi validată documentația, publicăm anunțul de participare, care va stabili și data limită pentru depunerea ofertelor.

Prin acest nou proiect România își consolidează poziția de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene și a NATO”, mai susține directorul general al CNAIR.