Se dinamitează munții pentru construcția Autostrăzii Sibiu-Pitești. Cum arată lucrările la tunelul Robeşti

Lotul 2 (Boiţa - Cornetu) al Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) are o lungime de 31,33 km, iar pe traseu vor fi construite şapte tuneluri şi 48 de viaducte/poduri/pasaje. Foto: Captură video

Operaţiunile de dinamitare necesare construcţiei tunelului Robeşti, pe secţiunea 2 (Boiţa - Cornetu), aferentă traseului Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1), au demarat, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Aceste operaţiuni se vor desfăşura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel în lungime de 900 de metri. În paralel, Asocierea de constructori turci (Mapa - Cengiz) va executa şi alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24”, a menţionat oficialul.

› Vezi galeria foto ‹

Pentru construcţia tunelului de la Robeşti se vor excava 200.000 metri cubi de material şi se vor folosi aproximativ 70 de tone material exploziv, 60.000 metri cubi de beton, precum şi 4.000 de tone de armătură şi confecţii metalice.

Lotul 2 (Boiţa - Cornetu) al Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) are o lungime de 31,33 km, iar pe traseu vor fi construite şapte tuneluri şi 48 de viaducte/poduri/pasaje.

Potrivit şefului CNAIR, contractul, în valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA), finanţat prin Programul Transport (PT), trebuie finalizat în anul 2028. Secţiunile 2 şi 3 fac parte din tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Piteşti şi au un grad de dificultate tehnică foarte ridicat