Siemens a câștigat un contract de 1,61 miliarde lei cu Guvernul României, după a patra încercare de atribuire a trenurilor cu hidrogen

1 minut de citit Publicat la 13:39 21 Apr 2026 Modificat la 13:39 21 Apr 2026

Tren cu hidrogen Siemens Mireo Plus H. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Siemens

Gigantul tehnologic german Siemens a câștigat un contract în valoare de 1,6 miliarde lei (373 milioane de dolari) pentru furnizarea a 12 trenuri alimentate cu hidrogen în România, după ce trei licitații anterioare nu au reușit să atragă nicio ofertă.

Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), asocierea Siemens Mobility a fost declarată câștigătoare a licitației pentru livrarea automotoarelor și pentru serviciile de mentenanță pe termen lung. Este vorba despre trenuri cu propulsie pe bază de pile de combustie cu hidrogen, o tehnologie considerată alternativă ecologică la motoarele diesel.

Un proiect întârziat și reluat de mai multe ori

Achiziția celor 12 trenuri face parte dintr-un proiect finanțat inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă procedura de atribuire a fost reluată de mai multe ori.

Licitațiile anterioare au eșuat din lipsă de oferte sau din cauza unor oferte neconforme, ceea ce a întârziat semnificativ implementarea proiectului.

În total, au fost organizate patru proceduri de licitație, iar abia ultima a atras o ofertă eligibilă din partea Siemens.

Trenuri pentru rute neelectrificate

Conform datelor oficiale, cele 12 trenuri vor fi utilizate pe rute neelectrificate, printre care:

București – Pitești (cu extensii spre Craiova)

București – Aeroportul Henri Coandă

București – Târgoviște

București – Curtea de Argeș

Aceste rute sunt vizate pentru a fi deservite de trenuri moderne, cu emisii reduse, în contextul în care România încearcă să își modernizeze infrastructura feroviară și să reducă dependența de motorina utilizată în prezent.

Finanțare incertă după pierderea fondurilor PNRR

Deși proiectul a fost inițial inclus în PNRR, autoritățile române nu mai pot utiliza integral fondurile europene din cauza întârzierilor repetate. În prezent, Ministerul Transporturilor și ARF caută surse alternative de finanțare pentru a putea susține contractul.

Trenurile vor fi de tip Siemens Mireo Plus H, echipate cu sisteme de propulsie pe hidrogen. Fiecare garnitură va avea o capacitate de aproximativ 120–160 de locuri, în funcție de configurație, și este concepută pentru a înlocui automotoarele diesel pe traseele regionale.

Proiectul face parte din strategia României de modernizare a transportului feroviar și de tranziție către tehnologii mai puțin poluante. Totuși, experții au atras atenția că implementarea trenurilor pe hidrogen depinde de dezvoltarea infrastructurii de producție și alimentare cu hidrogen, care în prezent este limitată.