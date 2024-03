Antena 3 CNN › Economic › Transporturi › Sorin Grindeanu, despre noul terminal de la Aeroportul Timișoara: "A crescut sub ochii mei, an de an" Sorin Grindeanu, despre noul terminal de la Aeroportul Timișoara: "A crescut sub ochii mei, an de an"

Noul terminal al aeroportului de la Timișoara „a crescut sub ochii mei, an de an, și mă simt împlinit să-l văd astăzi finalizat”, iar „Timișoara are acum un aeroport așa cum merită”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

de Alexandra Dima 29 Mar 2024 • 12:18