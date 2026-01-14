Transportatorii români critică autoritățile din Ungaria pentru restricțiile de circulație: “Ne obligă la un ocol taxat de peste 200 km”

1 minut de citit Publicat la 20:31 14 Ian 2026 Modificat la 20:31 14 Ian 2026

Restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 t) pe teritoriul Ungariei. Foto: Hepta

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) critică autoritățile maghiare pentru restricțiile de circulație care obligă la ocoliri costisitoare pentru cei care vor să ajungă în Croația.

Transportatorii cer ca autoritățile ungare să permită tranzitul pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, inclusiv Szeged–Baja–M6.

UNTRR precizează într-un comunicat de presă că în urma restricțiilor, transportatorii fac un ocol “forțat, taxat și disproporționat de peste 200 km impus de la 1 ianuarie 2026”.

„Noile restricții de tranzit și de circulație introduse de Ungaria afectează grav transportul rutier internațional de marfă”, a declarat UNTRR.

Ca urmare a interzicerii tranzitului pe sectorul Szeged–Baja, transportatorii români sunt obligați să ocolească prin zona Budapesta pentru a ajunge în Croația, utilizând exclusiv rutele desemnate de autoritățile ungare.

Această deviere forțată: elimină ruta directă și funcțională de tranzit sudic utilizată până la 31 decembrie 2025; generează ocoluri de peste 200 km care genereaza costuri directe de peste 200 euro/sens; determină triplarea timpului de tranzit prin Ungaria; creaza probleme in executarea contractelor aflate in derulare, susțin transportatorii.

UNTRR consideră că obligarea transportatorilor la ocoluri de aproximativ 200 km, cu pierderea a până la o zi de transport pentru o cursă normală, reprezintă o restricție disproporționată și nejustificată a liberei circulații a mărfurilor, fără temei în Directiva 1999/62/CE (Eurovigneta), care reglementează exclusiv taxarea infrastructurii și nu permite interdicții de tranzit sau impunerea de rute ocolitoare.

"Aplicarea cumulativă a acestor măsuri pe parcursul anului 2026 contravine principiilor fundamentale ale dreptului Uniunii Europene, în special proporționalității, nediscriminării și liberei circulații".

UNTRR solicită autorităților ungare:

Permiterea imediată a tranzitului România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, inclusiv pe sectorul Szeged–Baja–M6;

Clarificarea oficială, unitară și predictibilă a regulilor privind tranzitul internațional, distinct de restricțiile de tonaj și orar;

Reevaluarea urgentă a măsurilor care obligă la ocoliri disproporționate și afectează grav transportul transfrontalier.