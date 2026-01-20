Traseul prețului de la producător la raft. Cu cât se scumpesc alimentele până ajung în magazin

Prețul pe care îl plătim la raft nu reflectă doar valoarea produsului brut. Foto: Getty Images

Prețurile alimentelor cresc semnificativ de la producător până la raft, din cauza costurilor de procesare, transport și depozitare. În cazul pâinii, prețul aproape că se dublează, litrul de lapte ajunge să coste de aproape trei ori mai mult, iar carnea de pui se scumpește cu aproximativ 40%, potrivit unor calcule realizate de Antena 3 CNN.

În drumul său de la fermă sau fabrică până la magazin, fiecare aliment trece prin mai multe etape care adaugă costuri: procesare, ambalare, transport, depozitare și adaos comercial. Pe acest traseu, prețul unui produs se poate tripla sau poate crește cu zeci de procente până când ajunge în coșul consumatorului.

La lapte, de exemplu, prețul la poarta fermei este în cel mai bun caz 2 lei și 60 de bani pe litru, însă la raft ajunge 9 lei - adică triplu.

Motivul? intermediarii de pe lanț și costurile lor: avem procesatorul care are costuri de producție, distribuitorul care are costuri logistice și într-un final magazinul cu costuri suplimentare.

Fiecare pe lanț își adaugă adaos comercial, iar la final se mai adaugă și TVA care în cazul laptelui reprezintă un leu pe litru. Adică statul încasează câte un leu pe fiecare litru cumpărat de români.

La pui e similar, însă dispare procesatorul din schemă. Cu toate acestea, prețul de fermă începe de la 24 de lei kg dar ajunge la raft la 33 de lei.

Sunt costuri ce țin de logistică, transport, depozitare și din nou: taxele la stat.

La pâine, diferența nu este mare. De la fabrică pleacă cu 2 lei si 50 de bani, dar la raft ajunge 4 lei. Motivele sunt aceleași.

Toate produsele de mai sus însă sunt și plafonate la adaos comercial prin lege, deja de 3 ani.

Cu toate acestea, scumpirile nu au putut fi ocolite pentru că orice cost în plus pe lanțul de producție s-a vazut mai devreme sau mai târziu și la raft.

Evoluția prețului pe lanț la lapte

Preț final la raft: 9 lei/litru

Pleacă de la poarta fermei: între 1,6 lei/litru și 2,6 lei/litru ( Volum, durata contractului, calitate)

( Volum, durata contractului, calitate) Procesator: +2 lei (costuri de procesare și profit)

(costuri de procesare și profit) Preț: 4,5 lei/litru

Distribuitor + supermarket: +3,15 lei (costuri logistice, adaos comercial)

(costuri logistice, adaos comercial) Preț: 7,65 lei/litru

TVA: + 1 leu

Evoluția prețului pe lanț la pieptul de pui

Preț final la raft: 33 lei/kg

Pleacă de la poarta fermei cu 24 lei/kg (producție, procesare, ambalare)

(producție, procesare, ambalare) Distribuitor: +0,50 lei /kilogram (costuri logistice, magazinare)

/kilogram (costuri logistice, magazinare) Preț: 24,5 lei/kg

Magazin: + 4,87 lei (costuri logistice, adaos comercial)

(costuri logistice, adaos comercial) Preț: 29,37 lei/ kg

TVA: 3,63 lei/kg

Evoluția prețului pe lanț la pâinea albă felită 400 g

Preț final la raft: 4 lei/ buc

Pleacă de la poarta fabricii cu 2,55 lei /buc (producție, procesare, ambalare)

/buc (producție, procesare, ambalare) Distribuitor: +0,20 lei/buc (costuri logistice, transport, depozitare)

(costuri logistice, transport, depozitare) Preț: 2,75 lei /buc

/buc Magazin: +1,25 lei /buc (costuri logistice, adaos comercial)

/buc (costuri logistice, adaos comercial) Preț: 4,00 lei /buc

/buc TVA: 0,40 lei/buc



