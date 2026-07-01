Turcia depăşeşte marile economii europene şi devine al doilea cel mai mare producător de hidroenergie de pe continent

3 minute de citit Publicat la 11:04 01 Iul 2026 Modificat la 11:05 01 Iul 2026

Barajul Oymapinar şi Centrala hidroelectrică din Antalya. Sursa foto: Hepta

Turcia s-a clasat, în 2025, pe locul doi în topul european al ţărilor cu cea mai mare capacitate hidroenergetică instalată, fiind depășită doar de Norvegia, conform celor mai recente date din industrie, notează Daily Sabah. La nivel global, Turcia a fost pe poziţia a noua.

Capacitatea hidroelectrică a Turciei a atins aproximativ 32.294 megawați (MW) în 2025, conform cifrelor compilate din raportul „2026 World Hydropower Outlook” al Asociației Internaționale a Hidroenergiei (IHA).

Turcia a depășit marile economii europene

Raportul arată că Turcia a depășit marile economii europene, inclusiv Franța, Spania și Italia, în ceea ce privește capacitatea hidroelectrică instalată.

La nivel global, s-a clasat pe locul nouă, după China, Brazilia, Statele Unite, Canada, India, Rusia, Japonia și Norvegia.

Sursele regenerabile reprezintă o parte esențială a eforturilor mai ample ale Turciei de a diversifica aprovizionarea cu energie, de a reduce dependența sa puternică de importuri și de a consolida securitatea energetică pe termen lung.

Raportul IHA arată că capacitatea hidroelectrică instalată la nivel global a atins 1.469 gigawați (GW) în 2025, inclusiv 1.269 GW de energie hidroelectrică convențională și 201 GW de instalații de stocare prin pompare.

Aproximativ 28 GW de capacitate hidroelectrică nouă au fost puse în funcțiune în cursul anului, în timp ce proiectele de stocare prin pompare au înregistrat cea mai mare creștere anuală a capacității înregistrată vreodată, de 11,6 GW. China a reprezentat peste 40% din adăugările de capacitate hidroelectrică la nivel mondial.

Producția globală de energie hidroelectrică a totalizat 4.495 terawați-oră (TWh) anul trecut, aproape egalând producția combinată de energie electrică din energia eoliană și solară.

Acest lucru a subliniat poziția energiei hidroelectrice ca cea mai mare sursă regenerabilă de energie electrică din lume.

Precipitațiile au adus Turciei o producție record de energie electrică

Precipitațiile sezoniere mai puternice, care au crescut nivelurile rezervoarelor, au ajutat Turcia să realizeze o producție record de energie electrică regenerabilă în acest an.

Producția de energie hidroelectrică a atins 34,7 miliarde de kilowați-oră (kWh) în primele patru luni ale acestui an, marcând cea mai mare producție de energie hidroelectrică înregistrată vreodată pentru această perioadă.

Capacitatea totală instalată de energie electrică a Turciei depășește în prezent 125.000 MW, din care aproximativ 63% constă din surse regenerabile.

Apel pentru investiții mai rapide în stocarea prin pompare

Președintele Afacerilor din Centralele Hidroelectrice, Elvan Tuğsuz Güven, a declarat că Turcia ar trebui să accelereze investițiile în hidroenergia cu stocare prin pompare pentru a-și sprijini tranziția energetică.

Güven a declarat că creșterea cererii de energie electrică, preocupările legate de securitatea energetică și creșterea rapidă a capacității eoliene și solare au readus în centrul atenției investițiile în hidroenergie.

Conducta globală de dezvoltare a hidroenergiei a ajuns la 1.127 GW, inclusiv 621 GW de proiecte de stocare prin pompare și 506 GW de proiecte hidroenergetice convenționale, cu peste 390 GW deja în construcție.

Güven a declarat că sistemele energetice moderne necesită nu numai generare de energie electrică, ci și flexibilitate, servicii de echilibrare, capacitate de rezervă și stabilitate a rețelei, adăugând că centralele hidroelectrice se numără printre puținele tehnologii capabile să furnizeze toate aceste servicii simultan.

Pentru Turcia, el a menționat că extinderea generării de energie solară și eoliană face ca centralele hidroelectrice bazate pe rezervoare și instalațiile de stocare prin pompare să devină din ce în ce mai importante.

Noul val de investiții în sectorul hidroelectric global oferă oportunități semnificative Turciei pentru a-și sprijini tranziția energetică”, a remarcat el.

Güven a adăugat că proiectele de stocare prin pompare pe termen lung ar trebui să completeze investițiile în stocarea în baterii, argumentând că deciziile de investiții timpurii ar ajuta la reducerea dependenței Turciei de energia importată, consolidând în același timp capacitatea de stocare a energiei electrice pe bază de surse regenerabile.

"Credem că, în modelul de investiții care urmează să fie dezvoltat pentru Turcia, luarea cât mai curând posibil a deciziilor de investiții privind centralele electrice cu stocare prin pompare, care, împreună cu instalațiile de stocare, vor susține sistemul și vor oferi stocare pe termen lung, este crucială pentru reducerea dependenței energetice de sursele străine și pentru implementarea capacității de stocare prin surse de energie regenerabile”, a spus el.