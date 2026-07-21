Consiliul Europei critică într-o scrisoare trimisă lui Bolojan situația azilelor din Bihor: "Autoritățile au ignorat avertismentele"

Scrisoare a fost adresată oficialilor români pe data de 10 iulie, dar a fost publicată marți de Consiliul Europei. Sursa colaj: Agerpres

Michael O’Flaherty, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, a publicat o scrisoare adresată premierului Ilie Bolojan, după vizita în România efectuată în perioada 26-29 mai 2026, în care semnalează mai multe dificultăți privind situația persoanelor vârstnice aflate în centre rezidențiale. Acesta a atras atenția asupra azilelor fără licență care funcționau ani la rândul în satul Dumbrava din județul Bihor, administrate de Viorel Pașca.

El a subliniat că mii de persoane vulnerabile au fost ținute în condiții abuzive, fiind înregistrate peste o mie de decese. Totodată, Michael O'Flaherty a salutat intervenția recentă a DIICOT în acest caz și transferul bătrânilor în spitale și unități de îngrijire autorizate.

Scrisoare a fost adresată oficialilor români pe data de 10 iulie, dar a fost publicată marți de Consiliul Europei, și este adresată premierului Ilie Bolojan, dar și ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru.

"Am observat, însă, și mai multe provocări. Persoanele în vârstă și celelalte persoane aflate în instituții de îngrijire continuă să fie considerate beneficiari ai serviciilor, mai degrabă decât titulari deplini ai drepturilor, o perspectivă care necesită reconsiderare la nivelul întregului sistem de asistență socială. Lipsa persistentă a serviciilor de îngrijire îngreunează accesul la acestea, în special în contextul îmbătrânirii populației României și al creșterii nevoilor de îngrijire.

În plus, unele dintre persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv cele care trăiesc în sărăcie sau cele cu dizabilități ori probleme de sănătate mintală, ajung adesea între sisteme de sprijin distincte și întâmpină dificultăți în a obține îngrijirea de care au nevoie. Sistemul ar trebui să fie suficient de bine dezvoltat și capabil să răspundă în mod holistic circumstanțelor diverse și complexe ale acestor persoane, în loc să se bazeze pe clasificări rigide. În acest sens, este necesară și o mai bună integrare a sistemelor de asistență socială și de sănătate.

De asemenea, mi s-a atras atenția asupra faptului că inspecțiile se concentrează frecvent pe respectarea standardelor formale, fără a acorda suficientă prioritate persoanelor aflate în centrul acestor cerințe. Ar fi utilă revizuirea metodelor de inspecție, astfel încât acestea să ia mai bine în considerare, alături de criteriile tehnice, exercitarea efectivă a drepturilor și bunăstarea rezidenților.

În timpul vizitei mele au fost exprimate, de asemenea, preocupări cu privire la caracterul adecvat și sustenabilitatea finanțării serviciilor de îngrijire pe termen lung. Ar trebui alocate fonduri naționale și europene adecvate, prin proceduri clare și accesibile, pentru a permite furnizorilor – dintre care majoritatea sunt organizații non-profit – să continue să ofere servicii esențiale de îngrijire, în conformitate cu nevoile și cu standardele necesare".

Semnal de alarmă privind azilele ilegale administrate de Viorel Pașca

Comisarul se referă și la problema centrelor care funcționează fără licență, menționând în mod special cazul din satul Dumbrava, județul Bihor. Acesta cere o anchetă temeinică și independentă asupra circumstanțelor cazului:

"În ceea ce privește problema centrelor de îngrijire fără licență care funcționează ilegal, sub diverse forme, în România, situația din satul Dumbrava, județul Bihor, este deosebit de îngrijorătoare. Timp de mulți ani, această instituție a funcționat ilegal și, potrivit informațiilor, a găzduit mii de persoane vulnerabile în condiții abuzive, fiind înregistrate peste o mie de decese. Salut intervenția recentă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și transferarea rezidenților în spitale și centre de îngrijire autorizate. Cu toate acestea, sunt îngrijorat de perioada îndelungată în care această situație a persistat, în ciuda avertismentelor repetate din partea societății civile și a jurnaliștilor, precum și a recomandărilor Avocatului Poporului. De asemenea, observ că dezbaterea publică din jurul intervenției DIICOT a fost polarizată și că au fost îndreptate mesaje de ură în mediul online împotriva celor care au dezvăluit aceste abuzuri.

Este important ca, în acest moment, procedurile referitoare la cazul Dumbrava să se desfășoare cu integritate și independență și ca circumstanțele, inclusiv cele privind decesele care au avut loc, să fie investigate în profunzime", se mai precizează în document.

Potrivit comisarului, rezidenții ar trebui, de asemenea, să aibă acces la mecanisme prin care să poată semnala problemele și să solicite măsuri reparatorii. Rolul organizațiilor neguvernamentale în promovarea respectării drepturilor omului și a demnității rezidenților ar trebui, de asemenea, recunoscut și sprijinit.

La o zi după ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, a cerut autorităților statului să-i aducă înapoi pe cei 409 oameni relocați din casele de la Dumbrava, Tinca și Incești.

Într-o postare pe Facebook, Pașca a declarat că o parte din oamenii care au fost mutați „sunt ţinuţi împotriva voinţei lor în anumite locuri”. De asemenea, acesta a mai spus că este „dispus” să se întâlnească cu autoritățile ca să găsească soluții ca să funcționeze legal.