TVA-ul de pe factură crește prețul final. Șeful ANRE: Orice reducere de taxe s-ar vedea rapid în facturi

Șeful Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, afirmă că „orice reducere de taxe s-ar vedea rapid în facturi”, deoarece TVA-ul crește prețul final. „Orice reducere de taxe poate să aibă un impact direct în factura consumatorului și, de asemenea, poate duce la creșterea consumului”, a spus Niculescu, într-un interviu exclusiv Antena 3 CNN.

„Încă de anul trecut, din luna iunie, am făcut simulări cu privire la cota de TVA de 9%. Pe vremea aceea, TVA-ul era de 19%. Am făcut simulări ce ar însemna 9% și, de asemenea, am făcut simulări și după creșterea TVA-ului la 21%, cu ce ar însemna o cotă de TVA redusă la 11%. Nu este atributul Autorității de Reglementare, pe partea de fiscalitate, neapărat să facă aceste lucruri.

Noi am făcut-o din perspectiva monitorizării pieței de energie, având date cu privire la consumuri, și am vrut să rulăm scenarii cu privire la prețul final la consumatorul casnic cu aceste cote de TVA, decizia, în final, aparținând Guvernului României.

Anterior, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a criticat dur Guvernul Bolojan într-o analiză privind prețurile energiei în țara noastră. Fostul șef Romgaz a spus că în România energia este considerată un produs de lux, iar povara este dusă inclusiv de cei mai săraci dintre cetățeni. Astfel, statul decontează doar 12% din facturile la lumină și căldură, în timp ce un român cu venituri minime cheltuie mai mult de o treime din banii săi pe aceste facturi.

Rata anuală a inflaţiei, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, a fost de 9,7%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la energia electrică, cu 60% după eliminarea plafonării.